Decebal Făgădău şi-a prezentat proiectele din Economie, Turism şi Sport: "Un oraş puternic are nevoie de o economie puternică”

Ma numesc Fagadau Balalau

Sunt discipolul și urmasul Paiaței Drogate și al Butoiului Stalinskaya și va garantez ca daca o sa ma alegeti o sa fac tot ce-mi va sta in putinta pt. a fura cit mai mult și pt.a va jupui de bani pe toate directiile, in special prin tilhariile abominabile pe care le exercit asupra voastra impreuna cu degeneratul mintal Stroe prin folosirea RAJA, cel mai criminal cartel mafiot din Romania. Este cunoscut faptul ca pretul apei e de cel putin 4 ori mai mare decit ar trebui sa fie in mod normal ; e o aberatie a ratiunii ca apa de canalizare sa fie pusa pe factura in aceiasi cantitate ( !!!) ca apa potabila ; apa de canalizare ar trebui sa reprezinte ≈55% din cantitatea de apa potabila. O alta aberatie a ratiunii este ca 1 m cub de apa de canalizare costa aproape la fel ca apa potabila ! Va marturisesc ca RAJA face o serie de investitii fantoma cu banii vostri, investitii care sunt doar pe hirtie, de ex : apa scoasa de la mare adincime ; monitorizarea retelelor de apa prin satelit ; investitii in alte judete si in Republica Moldova. Repet, aceste “investitii” sunt doar pe hirtie, pt. ca in realitate sunt doar praf in ochii vostri deoarece banii vostri intra in buzunarele mele si ale lui Stroe. Dragii mei, sincer sa fiu, imi pare rau ca va tilharesc in cel mai meschin mod posibil impreuna cu Stroe, dar fac asta pt. ca nu vreau sa fiu mai prejos decit maestrul meu, adica vreau si eu un bungalow in Madagascar. Ce, eu’s mai prost ca Mazare ?