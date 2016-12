DECEBAL FĂGĂDĂU PREIA ATRIBUŢIILE DE PRIMAR AL CONSTANŢEI

3

nemultumire

in atentia d-lui primar FAGADAU,VREAU SA VA REAMINTESC,pentru ca am mai discutat acest subiect in cadrul unei emisiuni tv si anume despre conditiile precare (noroi ,gunoi ,scandal,cai,dejectii varsate in strada ,saci imensi cu peturi depozitati pe strada,etc)pe care trebuie sa le suportam cei care locuiesc pe str intrarea semanatorului,intr campului ,str semanatorului nr 20,si imprejurimile imediate .Si noi platim taxe si impozite catre primarie si am dori sa avem curatenie si sa putem locui in siguranta.Zona este impanzita de oameni care locuiesc abuziv, care nu au acte de identitate ,care nu au ocupatie si sunt agresivi daca li se spune sa respecte locul si oamenii.Este o situatie extrem de stresanta si solicitam apicarea legilor si respectare drepturilor CELOR CARE ISI IDEPLINESC ROLUL DE CETATEAN PLATITOR DE TAXE.ORI PLATIM TOTI ORI NICIUNUL! ORI AVEM TOTI ACELEASI DREPTURI ORI NICIUNUL!!!!!!