Decebal Făgădău, noul primar al Constanţei. Acesta le-a cerut liberalilor să propună un viceprimar!

Decebal Făgădău, noul primar al Constanței. Acesta le-a cerut liberalilor să propună un viceprimar!

După desemnare, Decebal Făgădău, noul primar al municipiului Constanța, a mulțumit consilierilor pentru încrederea acordată și a spus că va continua proiectele municipalității. Pe de altă parte, potrivit legii, ar fi trebuit desemnat un alt viceprimar în locul său. Referitor la acest aspect, Făgădău a menționat că noul viceprimar va fi desemenat în prima sau a doua ședință a Consiliului Local:"Mulțumesc consilierilor care au avut încredere în mine, voi continua toate proiectele municipalității și îmi doresc o relație deschisă cu toți constănțenii. Vreau ca aceștia să simtă că trăiesc într-un oraș curat și deschis. În ceea ce privește desemnarea viitorului viceprimar al Constanței, am anticipat acest moment, și nu vă ascund faptul că se poartă deja discuții pe această temă în Consiliul Local. Le-am transmis deja liberalilor să facă o propunere pentru această funcție, rămâne la latitudinea lor dacă doresc sau nu. Totodată, și consilierii de la PSD-UNPR vor face și ei o propunere pentru funcția de viceprimar. Din punctul meu de vedere, consider că pot face echipă bună cu orice viceprimar indiferent de partidul de la care provine", a declarat Decebal Făgădău.Reamintim că aleșii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Constanța s-au întrunit, în ședință extraordinară, astăzi, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. Întâlnirea a avut loc la inițiativa a 16 consilieri locali pentru a analiza proiectul de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța, ca urmare a încetării de drept a mandatului lui Radu Mazăre. Potrivit legii, aleșii locali au avut de ales între viceprimarii Decebal Făgădău și Gabriel Stan.Acțiunea consilierilor locali are loc după ce, vineri, prefectul județului Constanța, Ion Constantin, a semnat ordinul de încetare a mandatului de primar înainte de termen al lui Radu Mazăre.