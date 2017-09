Decebal Făgădău, cu ochii pe angajaţii Primăriei. "Mitul tătucului trebuie să nu mai existe"

1

Orasul Gogomanilor

1. Domn primar noul brand al Constantei ar putea fi "Orasul Gogomanilor", asta mai ales din cauza aspectului .Cat ai fost viceprimar,primar interimar si acum primar ales asta ai creat ,un Oras al Gogomanilor.Constanta a ajuns precum orasul descris de Tolstoi in Buratino. 2.Despre urbanism- in cazul in care omul trebuie sa-si repare acoperisul,gardul etc in Orasul Gogomanilor are nevoie de autorizatie ( 6 luni astepti) plus ca platesti taxe.La o aruncatura de bat, se afla Cumpana,oras condus de o doamna tot din PSD.In Cumpana poti sa-ti faci reparatiile curente fara sa te doara capul fara nicio autorizatie. De ce acolo se poate si la noi nu?Cine este cel mai eficient manager in acest caz,Gogomanul Sef din C-ta sau doamna din Cumpana?Sa ne raspunda simpatizantii si membrii PSD. 3.Foarte bine ca angajatii rup usa la ora 16.00.Este dreptul lor,ii plateste cineva in plus? Ideea este ca in cele 8 ore de munca sa-si faca treaba cat mai bine.Tampenia asta cu " sa testam angajatii " este o prostie tipic romaneasca.Nu le da teste, ci target-uri.de ex. sa solutioneze un nr de x dosare pe luna.Fa audit intern si extern ,dar nu la misto asa cum se face in Romania.Eficientizeaza munca,domn primar invata din managementul european, nu din ala de Teleorman ,Giurgiu sau Buzau 4.Gogomanul sef , ne vorbeste de amenzi ,taxe si gunoaie.Primaria nu este in stare sa amendeze soferii de taxi care stau la japca la spital sau pe soferii care parcheaza pe trotuare( o normalitate in orasul Gogomanilor).Despre gunoi stim cum sta treaba,"prostimea" , adica noi, inclusiv si eu trebuie sa-i umplem buzunarele cu mai multi bani derbedeului de Martin de la Polaris,amicul de spritane al Gogomanului Sef. Taxe?Normal ca o sa creasca, gaurile din bugetul local tot "prostimea" le acopera 5." Vom avea alături 100 de noi polițiști locali" , asta de la sfarsit chiar mi-a placut.Asta da management de primar gogoman.In loc sa eficientizeze munca si sa faca mai sigur orasul prin implementarea unui sistem performant de supraveghere video asa cum au orasele civilizate ale Europei, Gogomanul sef mai angajeaza inca 100 de politisti locali.Probabil asta este lista de la partid cu rudele ce trebuiesc angajate sa taie frunza la caini. PS.In 2020 vom schimba iar brand-ul.Din Oras al Gogomanilor vom progresa la "Pointed Village"( orasul capetelor tuguiate) ca-n Oblio.