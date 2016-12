Decebal Făgădău, candidat oficial al PSD la Primăria Constanţa

1

Dezechilibre mentale-azi,dubla personalitate

Se spune ca gura pacatosului adevar graieste.In decembrie 2015 domnul Gheorghe si domnul Dontu declarau presei locale urmatoarele: "Ne-am făcut temele,da, avem două nume transmise către București......Decebal și Făgădău" . Pe domnul Gheorghe il stiti,este o personalitate politica de la partidul ecologist.Il cunoasteti si pe domnul Dontu care este un ecologist cu convingeri de pesedist.Ei bine,cei doi au cazut de acord in privinta numirii urmatorilor candidati la functia de primar:1-domnul Decebal si 2-domnul Fagadau.Ca candidat,domnul Decebal ne va spune in campania electorala tot ce ne place sa auzitim de la el:dragostea lui pentru sarmani,iubirea lui fata de oras,asfaltari,trotuare,parcuri,curatenie,stalpi,alte minciuni.In schimb,ca pesedist,domnul Fagadau va executa ordinile lui Mazare si ale clanului care il sprijina:accente verticale in fata blocului nostru,constructii pe iarba verde de acasa,afaceri dubioase cu bugetul local,conturi in Cipru,majorari de taxe,etc.Situatie similara este si la Primaria Ovidiu unde domnul George va candida "ca candidat" liberal in schimb,rivalul lui ,domnul Scupra, va fi sprijinit de pesede.Tulburari de personalitate sunt des intalnite in Pesede.De exemplu,domnul Victor Viorel avea un discurs la Bruxelles si domnul Ponta avea alt discurs la Bucuresti.Cei doi se aflau mereu in conflict.Apoi,Valeriu Stefan era de acord cu o propunere legislativa ca deputat iar ca pesedist nu era de acord.Doctrina,bat-o vina.