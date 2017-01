De vineri, Consiliul Judeţean rămâne fără bani

De vineri, Consiliul Județean rămâne fără bani

După luni de așteptare să mai primească un ban din datoria pe care o are Consiliul Județean Constanța, Prefectura a decis să solicite executorilor judecătorești punerea în aplicare a deciziei definitive date de instanță. Mai exact este vorba despre blocarea conturilor consiliului județean pentru neplata datoriei de peste 100.000 de lei pe care administrația județeană o are față de Instituția Prefectului încă de la alegerile din 2004. Potrivit unui comunicat de presă transmis, ieri, de Instituția Prefectului, începând cu data de 8 noiembrie 2007, se va trece la poprirea conturilor CJC în vederea recuperării integrale a datoriei. „La nivelul județului Constanța, singura autoritate locală care nu a achitat contravaloarea organizării procesului electoral derulat în luna iunie 2004 a fost Consiliul Județean Constanța", se mai arată în comunicat. Suma integrală pe care CJC o datorează Prefecturii este 109.274,47 lei, sumă pentru care cele două instituții s-au judecat timp de trei ani. Potrivit sentinței definitive și irevocabile dată de Curtea de Apel Constanța, Consiliul Județean Constanța a fost obligat la plata debitului către Instituția Prefectului încă din luna februarie 2007. După 3 ani de refuzuri privitoare la plata datoriei, în baza unor sentințe judecătorești irevocabile și a somațiilor formulate de executori, debitorul (Consiliul Județean Constanța) a achitat luna trecută doar 10.000 RON, ceea ce reprezintă mai puțin de 10% din datorie, motiv pentru care se va trece la executarea silită.