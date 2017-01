De Sf. Parascheva, primarii şi politicienii se mută la biserică

De Sf. Parascheva, primarii și politicienii se mută la biserică

Administrațiile locale iau pauză de la activitățile de zi cu zi și își îndreaptă atenția, în acest week-end, și către cele sfinte. Astfel că numeroase primării și consilii locale s-au mobilizat pentru acest sfârșit de săptămână și, în colaborare cu fețele bisericești, au organizat pentru sâmbătă și duminică acțiuni prin care să marcheze această sărbătoare. Administrația Publică Locală Năvodari, împreună cu preoții parohi, va organiza, astfel, pentru năvodăreni Hramul Sf. Parascheva. În programul celor două zile este prevăzută o slujbă de vecernie care se va desfășura sâmbătă, la ora 17.00, la Biserica Sfânta Parascheva de pe strada Constanței. Va urma apoi o procesiune care se va desfășura pe străzile orașului începând de la ora 18,00. Nici Primăria Cumpăna nu se lasă mai prejos, reprezentanții administrației locale așteptându-se la o participare de peste 1000 de persoane la hramul aceleiași sărbători. Așa cum i-a obișnuit an de an primăria, Sf. Parascheva este prilej de sărbătoare pentru locuitorii din Cumpăna. Sărbătoarea durează trei zile pentru cumpăneni. De vineri, de la orele 18,00 până sâmbătă la orele 16,00 în biserica cu hramul Sf. Parascheva sunt depuse acoperămintele Sf. Cuvioase Parascheva și racla cu moaștele sfinților necunoscuți de la Basarabi. Slujba religioasă de duminică va începe la ora 8,00, fiind urmată apoi de praznicul sfintei sărbători. Potrivit unor surse din cadrul partidului, liberalii vor merge și ei, în formație organizată, la Iași, cu prilejul aceleiași sărbători.