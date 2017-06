De mila liberalilor. Între Orban, Buşoi şi Cataramă

5

TRIO ARMONIA

PSD a inteles cum trebuie sa faca politica : sa fie exclusivist si intolerant . El nu admite discutii , nici tranzactii aspra scopurilor pe care le urmareste . Nu admite critica stiind ca aceasta este un motiv de disolutie care poate diminua sau dizolva disciplina de partid . Spre deosebire de PSD , PNL se vrea democratic , abuzand de discutii sterile si masuri fara efect si deseori ducand o politica duplicitara ( USL si unificarea cu PDL) sau sprijinind direct sau indirect PSD . Organismele politice se pot dezagrega . Partidele democratice mor de pacatele lor proprii , se sting in indiferenta plictisita si dezgustata a cetatenilor . Ca si in PSD , si la PNL exista categoria fripturistilor . La mirosul fripturii , spunea N.Iorga , nici zeii nu pot sa reziste . In clipa in care dispare friptura , dispar si fripturistii . De la masa fripturistilor se arunca din cand in cand resturile ,oasele si zgarciurile pe care cetatenii le inghit sub forma numeroaselor zile libere si cativa lei la salariu si pensie .. PNL inca nu a inteles ca schimbarea mult dorita in politica trebuie sa inceapa intai cu cu el insusi . Ce schimbare s-a produs de ex.in organizatia PNL Constanta prin aparitia unora care au ajuns parlamentari sau lideri de organizatie si care manifesta un anonimat total ? Si mai este o problema : opinia publica . Ea nu judeca , nu condamna , nu selecteaza , se comporta pasiv si doar inregistreaza . Nivelul asa zisei opinii publice se poate vedea din majoritatea " comentariilor " vulgare din presa locala si care , contrar avertismentelor nu sunt sterse . Nadejdea noastra este o presa combativa , dar de la o vreme ziarele locale dau dovada de inertie , limitandu-se doar la preluarea unor stiri de multe ori minore . Cu un articol de fond care spune ceva , care ne invata ceva si care apare sporadic , nu se va face primavara in politica romaneasca , nu va forma o adevarata opinie cetateneasca .