De luna viitoare, primarul comunei Saraiu închide uşile administraţiei locale

De luna viitoare, primarul comunei Saraiu închide ușile administrației locale

Primarul comunei Saraiu, Vasile Băjan, s-a hotărât să închidă primăria până în momentul în care va avea bani să plătească salariile angajaților și cheltuielile curente. „De luna viitoare, ne luăm concediu fără plată până în luna ianuarie. O să îi anunț și pe angajații Primăriei. Nu avem bani. Nu am de unde să le plătesc salariile”, a spus primarul. În plus, Garda de Mediu a efectuat ieri un control la administrația locală Saraiu pentru a verifica dacă au fost închise gropile de gunoi. Pentru că nu a respectat termenul limită (16 iulie) pentru această acțiune, Primăria Saraiu a primit o amendă de 3.000 de lei. „Nu am cum să închid gropile. Ce să fac? Unde să duc gunoiul? Să îl duc la Medgidia? Nu pot să duc gunoiul acolo”, a încercat să se apere, la sfârșit, primarul Vasile Băjan.