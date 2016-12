Interviu cu liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir

De la „dictatorul“ din partid, la fraternizarea cu PSD

Președintele filialei PNL Constanța, a vorbit într-un interviu acordat exclusiv ziarului Cuget Liber, despre viziunea liberală în contextul alegerilor din 2011 și despre activitatea sa ca parlamentar. - Ce ați schimbat în viața constănțenilor în cele două mandate de parlamentar? - Sigur, ca parlamentar este greu să îți pui amprenta direct pe viața concetățenilor, a celor pe care îi reprezinți direct în Parlament și care te-au ales. Mă rog, în primul mandat era pe circumscripție, pe județ, iar după aceea pe Colegiul numărul 1, dar activitatea parlamentarului, știți foarte bine, este legată direct de partea legislativă, de emiterea legislației statului pe care îl reprezentăm. - Colegul dvs., Adrian Stan, a declarat că aveți o atitudine dictatorială în cadrul partidului. Cum comentați? - Judecați-ne pe fiecare după felul în care ne exprimăm și după consistența discursului și după cuvintele pe care le folosim. Așa este în PNL, unii confundă liberalismul cu libertinismul. Totuși, când lucrurile nu devin grave, suntem suficient de toleranți. Dacă aș ști că într-adevăr gândește așa, ar fi o problemă, dar știu că poziția aceasta este un pic exagerată și atunci, încerc să văd partea bună a domniei sale, partea de administrație, parte de care are mare grijă. - Până nu de mult, PNL Constanța critica vehement administrația locală și județeană. Acum ați fraternizat… - Această construcție politică a depășit de mult dimensiunea obiectivelor locale. Sigur, așa cum bine ați spus, noi am fost în opoziție mult timp față de administrația locală. În situația dată, ca orice filială din țară, ne-am conformat și, mai mult de atât, nu am stat pe gânduri să facem mofturi sau să spunem că noi avem alt punct de vedere. Într-adevăr, suntem conștienți de ceea ce trebuie să facem împreună. Acum, lucrurile sunt destul de clare, avem un număr insuficient de consilieri ca să putem spune că hotărâm singuri, dar de la anul sperăm să avem un număr mai mare de consilieri și să echilibrăm situația pe eșichierul politic. Eu cred că din interior ne va fi chiar mai ușor să promovăm proiect decât ne-ar fi fost ca partid de opoziție. În această situație vom avea un număr suficient de mare de consilieri. Probabil vom avea și un viceprimar. - Dacă Mazăre și Constantinescu vor mai candida, îi veți susține necondiționat? - Este prevăzut în protocol ceea ce vom face la alegerile locale viitoare și vom proceda întocmai. Unde există președinte de consiliu județean și primari în funcție, aceștia vor fi susținuți și doar acolo unde aceștia stau foarte prost în sondaje și ar fi o altă variantă prin care USL-ul să câștige, doar așa s-ar schimba candidatul. Dar, din sondajele pe care le mai știm așa la nivel local, nu cred că vor fi modificări. - În această situație, la câte primării va avea PNL candidat? - Peste 20, acum nu pot să va spun exact pentru că numărul oscilează. Este prematur să ne exprimăm, probabil că mai spre toamnă vom ști cu exactitate. Acolo unde sunt ceva probleme și nu putem să așezăm cele două partide împreună, vom lăsa candidații să meargă separat și fiecare își va măsura forțele. - La Mangalia ați anunțat că viitorul primar va fi cu siguranță din partea PNL. - Am spus că mi-aș dori să fie liberal și îmi doresc în continuare, e firesc ca fiecare partid să își dorească un primar din echipa sa, dar nu vom impune dacă nu avem prima opțiune în sondaje. Dacă vom conveni că primul din sondaje este bun, vom merge să îl susținem împreună. Dacă nu ne putem pune la aceeași masă și fiecare consideră că al său este mai bun, atunci s-ar putea să mergem separat.