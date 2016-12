"De la Constanţa nu mi-a venit lista. Cred că Alexandru Căutiş nu se află pe ea"

Liviu Dragnea:

"De la Constanța nu mi-a venit lista. Cred că Alexandru Căutiș nu se află pe ea"

Social democrații de la malul mării dau semne că se află în impas după ce au realizat că s-au dus vremurile în care orice persoană care era pusă pe lista candidaturilor ajungea fără nicio problemă acolo unde își dorea partidul.Mai grav este că, în căutarea disperată de vedete care să fie trimise în Parlament, PSD a ajuns de râsul tuturor, după ce liderii de la Constanța spun ceva, iar cei de la centru transmit altceva.După eșecul filialei constănțene ce a vizat „episodul Cătălina Ponor”, moment în care gimnasta a anunțat că nu va candidat pentru PSD la alegerile parlamentare, a venit rândul jurnalistului Alexandru Căutiș să afle cu adevărat ce înseamnă să intri în horă cu PSD.Jurnalistul Alexandru Căutiș, client constant al emisiunii „Jocuri de Putere” de la Realitatea TV, a anunțat, luni, că va candida la alegerile parlamentare pe listele PSD Constanța. Căutiș și-a explicat gestul pe Facebook, spunând că el este cel care a cerut acest lucru și pentru a-și duce la bun sfârșit planul, a bătut palma cu liderul PSD Constanța, Felix Stroe.Anunțul său a stârnit nenumărate controverse, având în vedere atacurile pe care acesta le-a lansat de-a lungul timpului la adresa PSD, a lui Liviu Dragnea, dar și a PSD Constanța, Decebal Făgădău fiind luat în colimatoriu de jurnalist, la scurt timp, după detronarea lui Mazăre.În tot acest timp, PSD Constanța a transmis că listele cu candidați au fost trimise pentru validare la București, iar numele vor fi aflate oficial de-abia după ce trec de pixul liderului central.De partea cealaltă, președintele partidului, Liviu Dragnea susține că nu a primit încă lista candidaților de la filiala din Constanța.„Eu o spun cu modestie, așa, ca președinte de partid mic: listele le semnez eu și grila este foarte dură, grila pe care am impus-o. Nu le semnez legat la ochi, nu le semnez dormind. Listele pe care le voi semna eu sunt liste în care cred, trebuie să cred în fiecare om care apare acolo, care va reprezenta PSD-ul. Eu am spus de la început că nu am să impun pe nimeni pe liste, dar mi-am păstrat dreptul de a tăia numele cu care nu sunt de acord. De la Constanța nu mi-a venit lista, dar cred că Alexandru Căutiș nu se mai află pe ea. Nu are cum să se afle pe ea. Ar fi cel puțin ciudat, dacă nu exotic, ca el să fie pe listă. Aș fi îngrozit ca domnul Teodorovici să plece din partid dacă va veni Căutiș, nu îmi permit așa ceva”, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea.În altă ordine de idei, surse din partid susțin că lista PSD Constanța va fi deschisă la Senat de Nicolae Moga, acesta fiind urmat de fostul prefect Liviu Brăiloiu. Un alt lucru cert este că pe lista pentru Camera Deputaților se regăsesc actualii deputați Mircea Dobre, Cristina Dumitrache și Radu Babuș.PSD a transmis că listele oficiale vor fi făcute publice pe 27 octombrie.