"De foarte multe ori am tras semnale de alarmă în ceea ce priveşte corupţia în sistemul de sănătate"

Ştire online publicată Marţi, 10 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a afirmat marți, în contextul scandalului privind dezinfectanții neconformi din spitale, că în ultimii ani a atras atenția, în repetate rânduri, asupra corupției din sistemul sanitar românesc."În ultimii doi ani, în calitate de procuror șef al DNA, de foarte multe ori am tras semnale de alarmă pe ceea ce privește corupția în sistemul de sănătate și, în special, pe ceea ce trebuie să facă statul român în prevenirea acestor fapte. La bilanțurile DNA de fiecare dată am atins acest domeniu (...) și DNA, în ultimii doi ani, a fost foarte focusat pe ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Am avut foarte multe investigații deschise și finalizate. Într-adevăr, este o situație extrem de gravă și de aceea noi am considerat-o o prioritate încă de acum doi ani. Am avut foarte multe dosare și avem în continuare pe tot ceea ce înseamnă achiziții publice în sistemul de sănătate publică", a declarat Kovesi la Europa FM.Referitor la cazul dezinfectanților, șefa DNA a explicat că instituția pe care o conduce nu are competență în investigarea unor astfel de situații dacă, din cercetări, nu rezultă existența unor fapte de corupție."DNA nu are competență pe investigarea faptelor care pun în pericol sănătatea publică, ci noi avem competență strict pe investigarea unor fapte de abuz în serviciu, privind fraude în achiziții publice, încheierea frauduloasă a unor contracte publice", a spus Kovesi.Ea a precizat că a avut deja o discuție pe acest subiect cu procurorul general Augustin Lazăr, dar până în prezent nu s-a decis declinarea cauzei către DNA."Am avut discuții inclusiv pe acest dosar nou deschis, este o investigație în curs la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Am făcut schimb de informații cu privire la anumite dosare care sunt în investigațiile noastre, sigur, am discutat și acest dosar. Dacă vor apărea elemente de corupție în acel dosar, sunt convinsă că vom fi sesizați. (...) Până în acest moment noi nu am primit nicio declinare din partea lor", a mai declarat Laura Codruța Kovesi, scrie Agerpres.