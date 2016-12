De cine se teme Victor Ponta

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că „blocajul putere - opoziție” ar duce practic la creșterea în preferințele electorale a unui partid anti-sistem, cel al lui Dan Diaconescu, care va ajunge principala forță de opoziție în viitorul Parlament.„O spun de dragul ideii de societate democratică, se confirmă în toate sondajele, și ale noastre, ale opoziției, și ale puterii și ale celor independenți, că partidul aflat la guvernare a fost ajuns din urmă de un partid anti-sistem, de partidul lui Dan Diaconescu. Nu e pentru prima dată în România, și în 2000 vă reamintesc că PRM, tot un partid anti-sistem a luat 20 și ceva la sută, mult peste PNL, PNȚCD nici nu a mai intrat în Parlament. Eu consider că blocajul acesta între Opoziție - care indiferent de sondaj stă peste 50%, dar nu are majoritate în Parlament - și o Putere care are majoritate în Parlament dar este continuu atacată de media, de oameni, blocajul acesta duce un număr important de voturi către un partid antisistem și către un partid care nu mă deranjează că este anti-sistem, mă deranjează că nu are soluții. Dacă asculți, soluțiile d-nului Diaconescu sunt pure invenții, că o să facem bine, că o să fie toate. Eu cred că acest blocaj prelungit nu va scădea USL, noi suntem în acest moment alternativa la puterea actuală, o să avem majoritatea în viitorul Parlament, însă va duce că următoarea forță după USL nu va fi PDL, sau un alt partid, totuși de sistem, ca să spun așa”, a explicat Ponta.El a arătat că USL va încerca să promoveze cea mai mare parte dintre revendicările protestatarilor din ultimele zile, însă a subliniat că unele dintre solicitări ori sunt contradictorii, ori nu pot fi asumate. De asemenea, el a susținut că în următoarea perioa-dă USL va anunța o parte dintre miniștrii care vor face dintr-un eventual guvern al USL.