De ce vă bateţi joc de Constanţa?

De ce vă bateți joc de Constanța?

Oameni competenți în funcții cheie? Profesioniști, specialiști, tineri bine pregătiți în administrație? Oameni pe care să îi recomande experiența profesională și realizările? Nu în Constanța. Carnetul de partid și obediența, interesele politice și de grup sunt mai presus de orice. Consiliul Județean Constanța a demonstrat că nu s-a schimbat cu nimic de pe vremea lui Nicușor Constantinescu. Degeaba încearcă Țuțuianu să pară atlfel, să schimbe imaginea de instituție monolit, condusă dictatorial și discreționar. Lucrurile se scaldă în aceeași mocirlă, doar că se fac eforturi mai mari pentru cosmetizarea ei.În fapt, Consiliul Județean a rămas aceeași instituție fără pic de respect față de societatea constănțeană, față de constănțeni. Deciziile se iau nu în interesul județului și al cetățenilor, ci în interesul și beneficiul lor și al oamenilor din anturajul politic. Trăiască clica lor!Oare la ce s-au gândit Țuțuianu, Palaz și Learciu când l-au uns în conducerea spitalului pe Alin Pilcă? Ce îl recomandă pe acest domn, despre care singurele lucruri publice care se știu este că a fost arestat pentru organizarea de grup infracțional, că a fost vameș și că s-a învârtit tot timpul prin anturaje politice de unde, potrivit procurilor, își negocia și își cumpăra funcțiile în instituțiile statului? Sunt convins că nici unul dintre cei trei de mai sus nu vor comenta nimic. Știu foarte bine ce au votat. Și-au asumat această numire cu aceeași lejeritate cu care Guvernul Grindeanu și-a asumat Ordonanța 13, pe aceleași principii: noi am câștigat alegerile, facem ce vrem. Se cred prea puternici din înaltul funcțiilor pentru a da socoteală. Logica numirii lui Pilcă este inaccesibilă oamenilor de rând, corecți și cinstiți. Ei nu au șansa lui Pilcă fiindcă, deși au studii și sunt oameni competenți, nu au patalamaua politică la mână pentru a ajunge în asemenea funcții. Iar o instituție precum Spitalul Județean, cu un buget de sute de milioane lei pe an, este o bună vacă de muls pentru băieții deștepți.Sincer, credeam că din „lecția” Căpățână, mai marii din CJC au învățat că din corupție și compromis nu poți susține un sistem medical sănătos și performant. De ce ține domnul Țuțuianu să persiste în aceeași greșeală? Probabil că din presiuni politice, ceea ce denotă că este slab, fie este direct interesat de acest joc. Cert este că imaginea instituției se poate schimba prin acțiuni și transparență, nu doar prin consilieri personali și de imagine care să bombardeze facebook-ul cu poze. Nu vă puteți ascunde de oameni și de opinia publică la umbra voturilor din vara lui 2016. Argumentați-vă deciziile, fie ele bune sau rele, și nu fugiți de răspundere la adăpostul alianțelor politice. Pilcă este propunerea ALDE, dar președinte al CJC este Horia Țuțuianu.Cert este că această manevră mi-a lăsat un gust amar, o stare de indignare. În cârca unui spital județean bolnăvicios, supra-populat, cu probleme uriașe, CJC aruncă un om care nu are nicio legătură cu domeniul, dar asupra căruia planează acuzații grave ale procurorilor.