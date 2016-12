De ce se măresc taxele şi impozitele la Constanţa

1

De ce cresc taxele, Mitica?

Gloata de mocangii, senili si tiganet, trebuie intretinuta si facuta dependenta. Ptr cine nu stie, aceasta masa de vot, usor de prostit, conlucreaza perfect cu mafia CJ si primariei. Voi ne dati Mocca, noi Votam si nu Gandim. Banii sunt din ce in ce mai putini, ptr in C-ta nu prea mai merge treaba. Cu investitii zero in productia cu valoarea adaugata mare, cu un RATC falimentat, cu gardienii sub papuc (asa-zisa pol. locala), Cta a devenit un oras de asistati. Sugrumam pe cei care produc ceva, ptr sponsorizarea prostimii. Conducerea urbei sa inteleaga ca nu se poate sustine numai cu mall-uri, cafenele, saormerii si sambadromuri. Nu mira pe nimeni ipocrizia autoritatilor? De fapt, grosul votantilor merg pe principiul "Dupa noi Potopul" si Ne doare-n motul de la basca de restu'...Si ne mai plangem ca e viata scumpa...dupa ce iau votat la doua maini. Brucan a fost prea optimist...20 de ani...va mai amintiti?