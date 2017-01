De ce scade PNL în sondajele de opinie

1

De ce ? D-aia !

Tariceanu nu vrea sa spuna direct ca PNL la fel ca toate celelalte partide din Romania nu au ideologii , ci etichete doctrinare fara legatura cu democratia , cu liberalismul sau social demopcratia . Partidele nu vor decat voturi cat mai multe , si puterea . PNL , partid balama , este pe cale de disparitie datorita alinatei contra naturii cu PSD si a faptuilui ca a urmarit in permanenta doua obiective care nu s-au realizat si nu se vor realiza : eliminarea lui Basescu si inlocuirea lui cu Antonescu . PNL este un partid in care oamenii de valoare , intelectuali , n-au reusit sa-si faca loc . Nici in PNL - condus de batranul Bratianu , situatia nu era mai buna . Dumitru Bratianu , fratele acestuia , acuza liberalii ca sunt " Speculanti politici fara frica de Dumnezeu , si fara rusine de oameni , care au ajuns a crede ca-si pot permite orice pentru a se mentine la putere ca sa se imbogateasca din averile noastre si din saracia poporului ". Dumitru Bratianu chema intreaga opozitie la lupta pentru rasturnarea " regimului odios " . PNL nu a fost si nu este un partid de idei asa dupa cum nu sunt nici celelalte . Nae Ionescu declara candva ca PNL este un partid de mahalagii , ideologia lui osciland intre inventivitatea lui Rica Venturiano sau Nae catavencu de o parte si receptivitatea lui Jupan Dumitrache sau Conu Leonida de alta . Astazi , PNL , este depasit de evenimente , a pierdut contactul cu comunitatea europeana . PNL este un partid in descompunere , vinovati fiind mediocritatile liberale de talia lui Antonescu , Hasotti , Fenechiu , Vozganian , Sapunaru , Nicolaescu , Ghise si altii asemenea . Sa ne fie permanent in minte vorbele deputatului PNL Becescu Silvan (1917) : " Timp de 40 de ani , fara intrerupere , partidele noastre politice , fara exceptie , au practicat coruptia , au fost nedrepte , tiranice pentru popor . De aceasta stare de lucruri suntem toti responsabili , ca n-am facut nimic pentru a opri aceasta monstruoasa tiranie si de coruptie a vietii noastre publice . Dimpotriva , noi am creat , sustinut si dezvoltat toata puterea oligarhiei ".