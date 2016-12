De ce s-a retras deputatul Remus Cernea din grupul PSD

Deputatul Remus Cernea a anunțat, recent, că Partidul Verde întrerupe colaborarea cu USL și personal se retrage din grupul PSD, ca urmare a inițierii proiectelor privind gazele de șist.Subiectul exploatării gazelor de șist a fost discutat în ședința grupurilor reunite ale USL, unde ministrul Mediului Rovana Plumb și premierul Victor Ponta au făcut o prezentare.Remus Cernea, lider al Partidul Verde, a fost ales deputat în colegiul uninominal 9 din Constanța din partea USL.Vizavi de acest subiect, reprezentanții Partidului Verde au transmis un comunicat de presă prin care doresc să clarifice problema „divorțului” dintre deputatul Remus Cernea și PSD.„Verzii din România au dezvoltat în ultimul an un parteneriat politic cu USL și cu premierul Victor Ponta care s-a concretizat într-o colaborare foarte bună și în accederea în Parlamentul României, pentru prima dată, a unui partid membru al Verzilor Europeni. Am intrat în acest parteneriat politic cu gândul și speranța de a lucra împreună pentru dezvoltarea unor politici publice prietenoase cu mediul, progresiste în raport cu apărarea drepturilor omului și reformatoare, în general, pentru societatea româ-nească. Verzii au salutat deschiderea arătată de premier, de-a lungul timpului, față de temele de mediu și față de drepturile minorităților de orice fel din România. În același timp, ne-am afirmat opoziția categorică față de proiectele de explorare/exploatare a gazelor de șist și față de mineritul pe bază de cianuri. Astfel de teme sunt nu doar prioritare, pentru noi, Verzii, ci definitorii. Recent au fost asumate decizii guvernamentale în favoarea explorării gazelor de șist de către Chevron și pentru realizarea companiei de stat Minvest Roșia Montana care să preia participațiunile statului la Roșia Montana Gold Corporation”, se spune în comunicatul transmis de Partidul Verde.Totodată, Verzii acuză că aceste decizii au fost luate fără o consultare prealabilă cu ei și fără a se ține cont de opiniile pe care le-au exprimat cu privire la astfel de teme.„Participarea noastră, alături de USL, așa cum am anunțat de la început, este legitimă atât timp cât politica generală a alianței nu riscă să aducă atingere principiilor noastre centrale. Or, în condițiile luării unor decizii care contravin miezului tare al valorilor Verzi, nu putem rămâne alături de USL întrucât am cauționa astfel de decizii. În politică, o anumită flexibilitate este necesară și există, de multe ori, compromisuri bune. Dar, în acest caz, pentru noi ar fi vorba de compromisuri care ne-ar compromite pentru că sunt puse în joc teme definitorii pentru Verzi”, mai transmit cei de la Partidul Verde.Din aceste rațiuni, deputatul Remus Cernea a hotărât să se retragă din grupul PSD de la Camera Deputaților, iar decizia sa are suportul colegilor de partid din conducerea centrală cu care a existat o consultare informală.La rândul lui, Remus Cernea spune că Partidul Verde pe care îl reprezintă este deschis pentru diverse forme de colaborare politică, atât cu parlamen-tari din USL, cât și din alte partide.„Vom încerca, atât în Parlament cât și prin alte forme de activitate și exprimare politică să ne afirmăm valorile și propunerile, să facem opo-ziție constructivă sau să cooperăm atunci când este găsită o platformă comună. Acum însă, opoziția PDL este anemică, fiind puternic decredibilizată ca urmare a prestației din timpul guvernării PDL, până și președintele Traian Basescu delimitându-se public de acest partid. Opoziția făcută de PP-DD este prea populistă. UDMR răs-punde cu precădere cerințelor comunității maghiare din România. În acest context, Partidul Verde va putea fi acea voce care să formuleze critici necesare, bine fundamentate și raționale față de deciziile majorității parlamentare și care, totodată, să aducă în dezbaterea politică teme necesare rămase prea mult timp tabu pentru politicieni”, susține Remus Cernea.