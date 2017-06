De ce nu poate repara Primăria Mangalia locurile de joacă din oraş

De ce nu poate repara Primăria Mangalia locurile de joacă din oraș

„Înființată la începutul anilor 2000, această instituție a fost, în opinia mea, un robinet prin care unii politicieni locali sifonau fonduri uriașe din banul public și mai ales terenurile din oraș și stațiuni. Tocmai din acest motiv, în ultimii ani, am fost blocat sistematic de unii consilieri locali, de fiecare dată când am propus desființarea ADPP. Abia după alegerile de anul trecut am putut avea susținerea unei majorități pentru ca Primăria să preia activitatea ADPP, documentația fiind acum în faza finală. Mă refer aici la tot ce înseamnă domeniul public: locuri de joacă, baze sportive, cimitire, parcări etc. Niciuna din toate acestea nu este încă în administrarea primarului, ci a Consiliului Local, prin ADPP”, a explicat primarul Cristian Radu.Totodată, el a mai spus că locurile de joacă vor fi reparate în scurt timp după finalizarea documentației ce vizează preluarea activității de la ADPP.„Un caz asemănător este și cu Portul Turistic. Proiectul a fost făcut de o firmă care apoi a intrat în faliment. Deci nu a mai putut face reparațiile necesare. Din păcate, nici Primăria nu a putut interveni, lucrarea fiind în garanție. Mai mult decât atât, nici măcar nu se găsesc documentele de proveniență a stâlpilor de iluminat și a celorlalte piese de mobilier urban. Sunt aspecte juridice care par minore, la o primă vedere, dar care pot avea consecințe grave dacă nu respectăm legea. Într-adevăr, cetățeanul judecă pri-marul în funcție de cum arată orașul. Dar pentru a ne face treaba corect, legal și cu rezultate pozitive pe termen lung, trebuie mai întâi să punem în ordine ceea ce alții au încurcat intenționat, de-a lungul anilor, pentru a pune mâna pe terenurile de milioane de euro, din oraș și stațiuni”, a mai spus șeful adminis-trației publice din Mangalia.