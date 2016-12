De ce nu poate fi asfaltată Mangalia? Primarul acuză PSD că blochează proiectul, Foleanu îi cere să se apuce de treabă

1

Chiar e imposibil?

O primarie normala la cap ,are ca scop principal binele urbei. In acest sens,acolo se formeaza o echipa strans unita in acest scop,indiferent de apartenente de partid,sexuale ,religioase,preferitne artistice si altele. Oamenii din primarii sanatoase sunt alesi nu doar dupa un CV sec,ci mai cu seama dupa un interviu serios,facut de specialisti adevarati . Avem in tara orase si comune in care ,poate sa para absurd,dar chiar sunt primarii sanatoase la memeaca. Cand interesele comune sunt satisfacute,pai si miltumirea personala a celor din primarii creste si creste in mod real,material si sufletesc,uman. Oare de ce nu se poate si in Mangalia? De ce nu avem echipe ci doar balacareli de insi pusi pe harta ca niste betivi din ,,Las Fierbinti'' ?