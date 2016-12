De ce NU POATE Constanţa să scape de CÂINII MAIDANEZI

3

CONTRADICTII

“Fac apel la Guvern, pentru că administrațiile locale sunt cu mâinile legate de legislația în vigoare. Fac apel la Guvern să emită o ordonanță de urgență prin care să stabilească un termen scurt sau rezonabil în care iubitorii de câini să ia câinii maidanezi acasă”, a spus Băsescu. Ideea este pozitiva, umanista, ar exista o sansa reala. Sunt de accord cu Domnul Presedinte. Numai ca, la noi s-a votat o trasnaie care este HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA nr. 184/31 07. 2013, privind imbunatatirea activitatilor de gospodarire, protectia mediului, intretinere si infrumusetare a municipiului Constanta (initiator: primar Radu Stefan Mazare) ce figureaza conform Convocatorului nr. 98.205/24.07.2013, la ordinea nr. 11 in sedinta ordinara din data de 31.07.2013, a Consiliului Local Municipal Constanta, prin capitolul al VI-lea denumit “Reglementari privind detinerea animalelor de companie pe raza municipiului Constanta” art. 15, ce stabileste faptele contraventionale, pct. 6 “ Detinerea animalelor de companie in apartamente, fara a detine acordul majoritatii locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior si a celor invecinate de pe acelasi etaj apartamentului de detinere al animalului de companie” constitue CONTRAVENTIE, daca vecinii NU VOR. Mai pe sleau, se merge pe acelasi razboi politic DEGEABA VREA P.D.L. ca NU SE POATE DE USL. O aberatie mai mare si mai idioata decat acest “acord” nici ca poate exista, nu numai ca apelul umanitar facut de Domnul Presedinte nu poate fi eficient (desi numai el insusi era arhi sufficient), dar se incalca cele mai elementare drepturi Reglementarea stipulata prin HCL nr. 184/31.07.2013, prin art. 15, punctele mentionate nu face decat sa lase loc subiectivismului, putand genera abuzuri si conflicte in cadrul comunitatii, pe fondul discriminarii persoanelor care iubesc animalele, intrucat, in aceeasi situatie, cu aceeasi stare de fapt, pentru unii va exista “acord” pentru altii acest acord nu va exista, lasandu-se liberulul arbitru care va rezolva cazul. Ori, prin definitie LIBER-ARBÍTRU s.n. (Fil.) inseamna si angajeaza o interpretare voluntaristă absolutizantă a libertătii, opusă determinismului, o interpretare care neagă existenta legilor Ajungem la paradoxul de negare a legii, inclusiv a pachetului de baza legislativ care defineste o societate democatica, care este: · Art. 44 si art. 20 din Constitutie raportat la art. 17 alin. 1 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului (prin care este consfintita dreptul la proprietate); · Art. 16 si art. 20 din Constitutie raportat la art. 1 si 7 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului (care consfintesc egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara privilegii sau discriminari); · Art. 1 alin. (3) din Constitutia Romaniei, conform caruia demnitatea persoanelor e garantata; · Art. 20 din Constitutie, raportat la art. 12 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Cetateanului (“Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domeniul sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale.Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.” · Art. 53 din Constitutie (care consfinteste principiul limitarii restrangerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati exclusiv in anumite conditii). Se creeaza conditii pentru prejudicierea dreptului de proprietate al proprietarilor care sunt detinatori de caini si pisici de catre ceilalti proprietari, si aceasta pentru ca Hotararea Consiliului Local Municipal Constanta: a) reglementeaza chestiuni legate de regimul detinerii unor bunuri pe proprietate PRIVATA, in conditiile in care consiliul local nu are atributii si prerogative in acest domeniu de reglementare. Sa nu uitam si faptul ca multe animale de companie sunt tinute pe proprietate privata ca expresie a recomandarii unui medic terapeut, a unui psiholog, iar lipsa “acordului” vecinilor inseamna in fapt o imixtiune brutala in contra si peste terapeut. Altfel spus se depaseste competenta materiala care intotdeauna s-a sanctionat cu nulitatea absoluta. Retinem principiul de drept public conform caruia orice autoritate publica nu poate actiona decat in limitele competentei stabilite expres de lege. Nu exista nici un act normativ care sa confere consiliului local atributia de a stabili conditiile in care animalele domestice sau de companie pot fi detinute. In speta s-a actionat in afara atributiilor ce ii revin conform legii si nu in executarea acestora. b) restrictioneaza detinerea animalelor de companie de acordul vecinilor, in situatia in care detinerea animalelor nu este restrictionata prin lege, cu conditia respectarii normelor sanitar-veterinare este si o adaugare la lege, este PESTE LEGE. In acest context se infrange principiul SUPREMATIEI LEGII. Art. 81 alin. (1) si (2) din Legea 24/2000 privind tehnica legislativa retine: (conform carora (1) “La elaborarea proiectelor de hotarari , ordine sau dispozitii se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legii, hotararilor si ordonantelor Guvernului si altor acte de nivel superior” respectiv (2) “Reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene, precum si cele cuprinse in ordinele prefectilor sau in dispozitiile primarilor nu pot contraveni CONSTITUTIEI ROMANIEI si REGLEMENTARILOR DIN ACTELE NORMATIVE DE NIVEL SUPERIOR.” c) Se creeaza premisele perfecte si pentru o lume haotica, infractionala, infractiuni pentru santaj fiind la indemana oricui (imi dati atatea bani va dau acordul, nu-mi dati, nu dau acest acord ) pentru ca Hotararea Consiliului Local Municipal Constanta, a deschis “Cutia Pandorei” si a legiferat liberul arbitru. d) Se creeaza un sistem discretionar care in fapt inseamna dreptul la viata sau la moarte pentru animal pentru ca cei “nelegali” care nu au acordul vecinilor, sub sanctiunea amenzii, vor trebui sa se alinieze si vor aborda o solutie disperata, brutala, efectul fiind contrar celui urmarit de legiuitor. Daca locatarul nu primeste acordul atunci ori se vede fie in situatia de a eutanasia animalul ca sa fie “conform hotararii Consiliului Local”, numai ca o astfel de fapta este interzisa prin LEGEA NR. 9/11 IANUARIE 2008, care la art. 7^1 dispune: “ESTE INTERZISA EUTANASIEREA CAINILOR, A PISICILOR SI A ALTOR ANIMALE CU EXCEPTIA ANIMALELOR CU BOLI INCURABILE CONSTATATE DE CATRE MEDICUL VETERINAR”, fie, va apela la abandon, ceea ce este in contradictie totala cu dispozitiile aceluiasi act normative ( Legea 9/2008), care retine prin art. 6 alin (2) lit. “f” ca: fiind RAU TRATAMENT - ABANDONAREA UNUI ANIMAL A CARUI EXISTENTA DEPINDE DE INGRIJIREA OMULUI” . e) Va rog sa luati act ca prin art. 15 pct. 6 din actul normative sus citat care stipuleaza pct. 6 “ Detinerea animalelor de companie in apartamente, fara a detine acordul majoritatii locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior si a celor invecinate de pe acelasi etaj apartamentului de detinere al animalului de companie”, se incurajeaza abuzul de drept din partea vecinilor din aceeasi comunitate (practica a confirmat ca aceasta este realitatea de fapt), care, in mod nejustificat, pot sa-si manifeste dezacordul privind detinerea animalelor de catre un alt vecin. f) Mai mult, prin reglementarea obligativitatii cu acordul majoritatii proprietarilor sau locatarilor pentru detinerea, chiar si a unui numar limitat de animale de companie sa contina acordul vecinilor cu care imobilul vizat are perete comun pe orizontala si verticala se creeaza premisele unui abuz de minoritate din partea vecinilor limitrofi. g) Va solicit sa observati ca vecinul care ar putea fi deranjat de prezenta animalelor intr-un imobil invecinat ar avea oricum dreptul de a-si valorifica drepturile, respectiv de a-si recupera daunele suportate, prin intermediul instantelor de judecata, de la vecinul detinator de animale, spre deosebire de acesta din urma al carui drept este pur si simplu anulat in masura in care nu obtine acordul vecinilor.