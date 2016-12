De ce nu merg la vot

7

DE CE?

din pacate constat ca multi nu judeca in tara asta. Sunt ghidati doar de "hai sa-l dam jos pe asta ca ailalti sunt mai buni". De ce nu gandim? DE CE ne lasam umiliti ca cetateni ai unei tari de un grup avid de putere care a calcat tot ceea ce inseamna Justitie , Constitutie, Europa, doar pt ca asa vor "muschii" lor. Asta e tara in care traim, din pacate. mI-e rusine de ceea ce se intampla si ca sunt atat de multi care consimt acest lucru. Ma bucur insa ca pt opinia si indemnul dvs, dl Z, vad ca inca mai exista cativa care judeca. Restul, treziti-va: nu Basescu conteaza, ci tara noastra. Nu va lasati tara in mainile unor sarlatani!