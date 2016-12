De ce nu închide Primăria Constanţa magazinele de etnobotanice

De ce nu închide Primăria Constanța magazinele de etnobotanice

Deși a dispărut de ceva vreme din centrul atenției publice, fenomenul magazinelor care comercializează plante etnobotaniceeste încă viu și face victime atât la nivel local, cât și național.În ceea ce privește județul Constanța, chiar dacă primăria a emis, în urmă cu câteva luni, o hotărâre care ar fi trebuit să ajute autoritățile competente să radieze „ciuma etnobotanică”, magazinele încă există, iar produse nocive pentru sănătate sunt vândute în continuarea consumatorilor de toate vârstele, inclusiv minorilor.„Nu putem face nimic atâta timp cât primăria emite autorizații”Șeful Brigăzii de Combatere a Crimei Organizată Constanța, Aurelian Pavel, ne-a vorbit despre acțiunile pe care le desfășoară direcția condusă de el, în privința stopării consumului și vân-zării substanțelor psihotrope. Potrivit declarațiilor comisa-rului, problema rămâne în atenția BCCO Constanța, dar soluționarea nu se întrevede într-un viitor apropiat, atâta timp cât autoritățile locale continuă să dea autorizații de funcționare pentru afacerile cu plante halucinogene.„Problema rămâ-ne în atenția noastră. Facem controale în mod regulat împreună cu Garda Financiară și Protecția Consumatorului. În stadiul actual al legislației, BCCO nu poate face mare lucru, atâta timp cât plantele nu sunt interzise. Nu am găsit în interiorul acestor magazine plante sau substanțe aflate pe lista drogurilor propriu-zise. În această situație, cei care acționează în principal sunt Garda Financiară și OPC-ul, care pot sesiza probleme de factură economică de tipul: neemiterea bonului la vânzare, neînregistrarea pliculețelor, eventuali angajați fără carte de muncă, sesizări pentru care sunt aplicate amenzi”, a declarat șeful BCCO Constanța.Pavel a specificat că, la ora actuală, în oraș, există aproximativ zece magazine, ale căror proprietari se folosesc de tot felul de „tertipuri” pentru a putea vinde în continuare produsele etnobotanice.„Există zece magazine care apar sporadic. Se deschide câte unul, se schimbă firma, proprietarul trece din persoană fizică în persoană juridică, nu prea își plătesc amenzile, iar noi mare lucru nu avem ce să le facem, pentru că au autorizații. Hotărârea de consiliu local ar fi fost bună în momentul în care nu s-ar mai fi eliberat autorizații”, a explicat Aurelian Pavel.Potrivit șefului Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate, în timpul sezonului estival s-a lucrat foarte mult la combaterea fenomenului de „dealeri volanți”, care acționau precum adevărați comis voiajori și comercializau atât droguri legale, cât și substanțe ilegale, pe litoral, din mașini și pe stradă.„Ultimele controale la magazine au avut loc în urmă cu două săptămâni, iar toată vara am luptat cu fenomenul comercianților volanți, care vindeau din mașini. Cele mai ample acțiuni au fost în zone precum Mamaia, Costinești și Vama Veche, unde chiar am reușit să închidem magazinul ce funcționa acolo. Nu avem foarte multe arme împotriva lor, putem doar, dacă sesizăm o faptă penală, să anunțăm DIICOT”, a declarat Pavel.v v vDeclarațiile liderului BCCO sunt susținut și de către prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz, care a menționat că a solicitat în nenumărate rânduri primăriei să aplice hotărârea privind încetarea activității magazinelor de vise.„Pe lângă controalele pe care le facem în mod regulat cu echipele de specialitate, am transmis mai multe adrese către Primăria Constanța, prin care am solicitat o explicație referitoare la nepunerea în aplicare a hotărârii emise în acest sens. Nu am primit niciun răspuns până la ora actuală. Dacă Primăria nu dorește să se implice, voi încerca să diminuez acest fenomen cu armele pe care le am, adică prin controale ale organelor de specialitate și ale echipei Prefecturii. Vom pune presiune, iar în perioada următoare, am solicitat Inspectoratului Teritorial în Construcții să se implice alături de noi și să verifice dacă magazinele în cauză au toate autorizațiile necesare”, a declarat Palaz.