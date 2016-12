De ce nu a mai vrut Gigi Chiru să fie director la ITC

La o săptămână după ce în locul său a fost numită o altă persoană la conducerea Inspectoratului Teritorial în Construcții (ITC), Gigi Chiru a decis să facă public motivul pentru care nu se mai află în această funcție. „Motivul pentru care nu am solicitat prelungirea mandatului de director are legătură cu Admi-nistrația din Constanța, mai exact, cu Primăria și Consiliul Local Constanța. Am ajuns la concluzia că, oricâte acțiuni am avut, oricâte procese am câștigat în instanță, este în zadar. Oricâte construcții propuneam spre a fi demolate, mă trezeam a doua zi că cei din administrația Constanța le auto-rizau. Am decis că este mai bine, mai eficient, să mă implic mai mult pentru a pregăti preluarea administrației din Constanța”, a spus Gigi Chiru care, în urmă cu ceva timp, susținea că dorește să can-dideze pentru Primăria Constanța. El a mai precizat că, timp de un an și jumătate, cât s-a aflat la conducerea ITC și-a depășit indicatorii de performanță impli-cându-se în foarte multe acțiuni care ținea de instituția pe care a condus-o. La data de 16 iunie, mandatul de director al lui Gigi Chiru a încetat ca urmare a încheierii perioadei de detașare. În locul lui a fost numit Romeo Gavriliu, director de Coordonare și Sinteză a Activității de Control din cadrul Inspec-toratului de Stat în Construcții.