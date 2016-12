De ce merge Baconschi, mâine, în Germania

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, va efectua marți și miercuri o vizită în Republica Federală Germania, la invitația omologului său german, Guido Westerwelle.Potrivit MAE, întrevederea se înscrie în linia consultărilor la nivel înalt cu Republica Federală Germania și vine ca răspuns la vizita ministrului Westerwelle la București din 25 iunie 2010. Pe agenda celor doi miniștri se află teme de actualitate, în special dezvoltarea relațiilor de colaborare în plan politic și economic, afaceri europene, respectiv perspectiva financiară a UE, evoluția actuală și rolul UE pe scena mondială, extinderea UE, securitatea energetică. De asemenea, vor fi discutate cooperarea româno-germană în chestiuni legate de vecinătatea estică a UE, situația din Republica Moldova și dosarul transnistrean, evoluțiile din Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Vizita include și întâlniri cu consilierii pentru afaceri europene și politică externă ai cancelarului federal, Nikolaus Meyer-Landrut și Christoph Heusgen, prilej cu care vor fi abordate temele de pe agenda europeană și internațională. Ministrul Baconschi va susține o prelegere la Societatea Germană de Politică Externă (DGAP) pe tema politicii europene de vecinătate, intitulată 'The European Neighbourhood Policies - from Knot to Nexus', precum și o alocuțiune la Fundația Konrad Adenauer. De asemenea, ministrul Baconschi va avea o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Berlin