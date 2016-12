De ce candidează Klaus Iohannis la şefia PNL

De ce candidează Klaus Iohannis la șefia PNL

Prim-vicepreședintele demisionar al PNL, Klaus Iohannis, a declarat că decizia de a candida la președinția PNL la Congresul extraordinar a venit din "dorința de a face un lucru bun în fruntea PNL", spunând că speră că acest lucru nu este o surpriză pentru nimeni, nici pentru Crin Antonescu.Întrebat, ce l-a determinat să ia decizia de a candida la președinția PNL la Congresul extraordinar al partidului, Iohannis a răspuns că "dorința de a face un lucru bun în fruntea PNL"."Sper că nu e o surpriză pentru nimeni faptul că mi-am anunțat candidatura. Am spus de la intrarea în PNL că atunci când poziția de președinte va fi pusă în discuție este aproape sigur că mă voi implica. Eu nu am avut niciun moment de gând să plec din PNL sau să nu mă mai implic. Plecând semnale multe din teritoriu, am considerat că este un lucru bun să mă implic", afirmat prim-vicepreședintele demisionar al PNL, citat de Mediafax.Întrebat dacă a vorbit cu Crin Antonescu despre decizia sa de a candida la șefia partidului, Iohannis a spus că a vorbit de mai multe ori și că pentru acesta nu a fost o surpriză.