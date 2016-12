De ce au fost tăiaţi copacii din zona Cazinoului? Remus Cernea cere explicaţii Primăriei

2

mancati kackat Pomacost !!

Ar fi distrus oricum copacii ??? L ainaltimea aceea, acele coroane frumoase ??? Am trecut ieri pe acolo, am ramas socat, ati distrus ce era mai frumos, sigur nu avea nimeni nevoie de priveliste si ati intervenit ?????? Asa se toaleteaza copacii, taind toata coroana, sunt de cand lume aacolo v-ati gasit voi basitilor sa ii puneti la pamant !!! JIGODII MINCINOASE !!!! LASATI NATURA IN PACE, INTRE ACEI COPACI SI CATIVA NENOROCITI CAR ETRAG SFORILE, ALEGEM COPACII, AU MAI MULTE CALITATI DECAT MULTI DINTRE VOI !!!!