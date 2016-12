De ce au eşuat negocierile privind organizarea unei dezbateri electorale Ponta-Iohannis

De ce au eșuat negocierile privind organizarea unei dezbateri electorale Ponta-Iohannis

Ştire online publicată Vineri, 07 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Alina Gorghiu, a declarat, la Realitatea TV, că negocierile cu PSD pe tema organizării unei dezbateri electorale între Victor Ponta și Klaus Iohannis au eșuat nu din cauza vreunei televiziuni, ci a "rigidității" PSD.Negocierile ACL-PSD pe tema dezbaterii electorale dintre cei doi candidați la prezidențial au eșuat, iar purtătorul de cuvânt al PNL spune că de vină a fost rigiditatea PSD."Azi a fost un eșec, și nu din pricina vreunei televiziuni sau a unei propuneri din partea noastră, ci din cauza rigidității PSD, care nu a vrut să dsicute nicio altă idee cu care am venit în această negociere. Înțeleg că o oarecare idee pe care am exprimat-o în conferința de presă ar sugera că avem, sau staff-ul de la PNL are vreo problemă cu Realitatea TV sau cu Rareș Bogdan, pe care îl apreciem. Nu am apuct să punem în discuție nici formatul", a spus Gorghiu, la Realitatea TV."Am mai spus că nu ni se pare normal să ni se transmită invitație cu ora și cu acordul lui Victor Ponta, inclusiv că moderatorul de la Antena 3 va fi Mihai Gâdea. O negociere nu se face trimițând o invitație pe care tu ai agreat-o în cele mai mici detalii. Propunerea noastră a fost una flexibilă, am rugat staff-ul PSD să se gândească la aceste dezbateri în orice mediu neutru", a msi spus purtătorul de cuvânt al PNL, scrie mediafax.ro.