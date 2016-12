De ce a refuzat Lucian Bolcaş numirea la Curtea Constituţională

De ce a refuzat Lucian Bolcaș numirea la Curtea Constituțională

Lucian Bolcaș susține că atacurile împotriva sa l-au făcut să renunțe la nominalizarea la Curtea Constituțională din dorința de a nu afecta imaginea instituției și a USL."Numirea mea, care s-a făcut în considerarea unor concepții pe care le am despre democrație, a prilejuit o serie de atacuri nedemne, dar care s-ar putea răsfrânge asupra celor care m-au susținut și am dorit asta. S-a folosit această situație pentru a dezbina USL lucru pe care nu mi-l doresc. Această murdară campanie împotriva mea risca să se transfere asupra Curții Constiționale, lucru pe care nu mi l-aș fi dorit, am oblogația profesională de a asigura buna funcționare a acestei instituții. Am avut o întâlnire cu premierul Ponta în această dimineață, întâlnirea a decurs amical, ca între doi oameni de aceeași profesie, care împărtășesc aceleași convingeri", a declarat Bolcaș pentru REALITATEA.NET.Bolcaș ar fi urmat să-i ia locul Iuliei Motoc, care a fost numită judecător la CEDO.