Dayan Fetislam… în post

Ca un bun credincios musulman ce este, Dayan Fetislam, directorul adjunct al Corpului de Control din cadrul Primăriei Constanța, ține postul Ramazanului iar luni seara va oferi, împreună cu alți câțiva prieteni, și ei musulmani, tradiționala cină de iftar. Vor fi aproximativ 60 de persoane care vor răspunde invitației lui Fetislam și a prietenilor săi, printre invitați numărându-se și Muftiul Cultului Musulman din România, Iusuf Muurat. Și, cum era de așteptat, evenimentul va avea loc la un restaurat cu specific turcesc din Constanța. Credincioșii musulmani din întreaga lume trec printr-o perioadă foarte importantă, din punct de vedere religios. Este Luna Ramazanului când aceștia postesc de la răsăritul până la apusul soarelui, iar masa de seară, iftarul, se ia, de regulă, împreună cu familia și prietenii. Este, așa cum se spune conform religiei islamice, luna milei, a iertării și a salvării din Focul Iadului. Și cum a devenit o tradiție ca cei cu posibilități materiale să ofere cine de iftar, într-un cadru organizat, tânărul director din Primăria Constanța își exercită și el datoria de bun credincios musulman. De altfel, este o premieră organizarea unui astfel de eveniment pentru Dayan Fetislam. Pentru acest lucru, el s-a pregătit ceva timp. Este în al patrulea an de când ține postul de Ramazan, timp în care, după cum ne-a spus chiar el, a avut o legătură mai strânsă cu viața religioasă, a învățat mai multe despre obiceiurile specifice Islamului, despre îndatoririle unui bun credincios, iar anul acesta s-a simțit pregătit și pentru organizarea unei cine de iftar. Fetislam ne-a mai spus și că știe că orice credincios musulman nu trebuie să facă un titlu de glorie din faptul că ține post sau că prea-cinstește unul dintre stâlpii Islamului, Ramazanul, cu o masă de iftar, așa că, și organizarea evenimentului de luni seara nu este altceva decât o simplă datorie pe care o are și el a oricare alt seamăn de-al său. Până în prezent, la tradiționala cină de iftar de luni seara, Dayan Fetislam a invitat numai credincioși musulmani. Nu exclude însă posibilitatea de a-i avea alături și pe unii dintre șefii săi din Primărie, ne-musulmani, el nefinalizând încă lista invitaților.Ca un bun credincios musulman ce este, Dayan Fetislam, directorul adjunct al Corpului de Control din cadrul Primăriei Constanța, ține postul Ramazanului iar luni seara va oferi, împreună cu alți câțiva prieteni, și ei musulmani, tradiționala cină de iftar. Vor fi aproximativ 60 de persoane care vor răspunde invitației lui Fetislam și a prietenilor săi, printre invitați numărându-se și Muftiul Cultului Musulman din România, Iusuf Muurat. Și, cum era de așteptat, evenimentul va avea loc la un restaurat cu specific turcesc din Constanța. Credincioșii musulmani din întreaga lume trec printr-o perioadă foarte importantă, din punct de vedere religios. Este Luna Ramazanului când aceștia postesc de la răsăritul până la apusul soarelui, iar masa de seară, iftarul, se ia, de regulă, împreună cu familia și prietenii. Este, așa cum se spune conform religiei islamice, luna milei, a iertării și a salvării din Focul Iadului. Și cum a devenit o tradiție ca cei cu posibilități materiale să ofere cine de iftar, într-un cadru organizat, tânărul director din Primăria Constanța își exercită și el datoria de bun credincios musulman. De altfel, este o premieră organizarea unui astfel de eveniment pentru Dayan Fetislam. Pentru acest lucru, el s-a pregătit ceva timp. Este în al patrulea an de când ține postul de Ramazan, timp în care, după cum ne-a spus chiar el, a avut o legătură mai strânsă cu viața religioasă, a învățat mai multe despre obiceiurile specifice Islamului, despre îndatoririle unui bun credincios, iar anul acesta s-a simțit pregătit și pentru organizarea unei cine de iftar. Fetislam ne-a mai spus și că știe că orice credincios musulman nu trebuie să facă un titlu de glorie din faptul că ține post sau că prea-cinstește unul dintre stâlpii Islamului, Ramazanul, cu o masă de iftar, așa că, și organizarea evenimentului de luni seara nu este altceva decât o simplă datorie pe care o are și el a oricare alt seamăn de-al său. Până în prezent, la tradiționala cină de iftar de luni seara, Dayan Fetislam a invitat numai credincioși musulmani. Nu exclude însă posibilitatea de a-i avea alături și pe unii dintre șefii săi din Primărie, ne-musulmani, el nefinalizând încă lista invitaților.