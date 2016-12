„Datorită orgoliului imens al lui Klaus Iohannis s-a produs un lucru bun, s-a rupt USL”

Elena Udrea a declarat că ar trebui să îi mulțumească lui Klaus Iohannis deoarece "datorită orgoliului său imens s-a produs un lucru bun, ruperea USL", transmite corespondentul MEDIAFAX.Elena Udreaa declarat, la Sibiu, la lansarea candidaților Partidului Mișcarea Populară pentru Parlamentul European, că, fiind în acest oraș, ar trebui să îi mulțumească lui Klaus Iohannis."Aici, la Sibiu, ar trebui să-i mulțumim domnului Klaus Iohannis pentru că, datorită dânsului și orgoliului imens pe care îl are, USL s-a rupt. Dacă domnul Iohannis nu era atât de orgolios și nu ținea morțiș să fie vicepremier și ministru de Interne, am fi avut această construcție catastrofală pentru România, USL. S-ar mai fi contrat ei, ar mai fi încercat să arunce vina unii pe alții, dar am fi fost încă sub USL", a spus Udrea.Aceasta a adăugat că orgoliul lui Klaus Iohannis este "aproape mai mare" decât al lui Victor Ponta.