Dănuţ Moisoiu, exclusul din PD-L, a fost ales preşedinte de şedinţă în CLM Constanţa

Dănuț Moisoiu, exclusul din PD-L, a fost ales președinte de ședință în CLM Constanța

Fostul democrat-liberal Dănuț Moisoiu, consilier local care încă activează în Consiliul Local Municipal Constanța sub „umbrela” PD-L, deși a fost exclus din partid pe 5 iunie 2008 (!!), a fost ales, în ședința de vineri, președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Alegerea sa, printr-o hotărâre de Consiliu Local, în această calitate, surprinde cu atât mai neplăcut cu cât Moisoiu, așa numitul nemuritor din CLM Constanța, a fost exclus din partid tocmai ca urmare a faptului că a fost acuzat de colaboraționism cu tabăra social-democrată, iar de când deține noul mandat de ales local nu a votat decât în spri-jinul proiectelor administrației Mazăre. În plus, liderul Organizației Județene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, anunța cu câteva săptămâni în urmă că cei doi con-silieri locali PD-L, Cristian Tănase și Nicolae Șandru, vor iniția, pentru ședința lunii februarie, un proiect de hotărâre referitor la retragerea mandatelor de aleși locali atât în cazul lui Moisoiu, dar și a celorlalți doi pretinși pedeliști, în realitate votanți ai proiectelor PSD, Mădălina Popa și Florin Gheorghe. Proiectul nu s-a regăsit, însă, pe ordinea de zi, pentru că nici măcar nu fost depus, el neajungând, deci, nici pe masa comisiilor de specialitate. Despre alegerea lui Moisoiu drept președinte de ședință, Mircea Banias a declarat: „Este o bătaie de joc, asta demonstrează cât de aproape este Moisoiu de Mazăre și de PSD. Asta înseamnă că ne batem joc de oamenii care ne-au votat”. Liderul PD-L Constanța a explicat că i-a solicitat în mod oficial lui Nicolae Șandru, în cea mai recentă ședință a Biroului Permanent Local, să inițieze proiectul de hotărâre de retragere a mandatelor celor trei - Moisoiu, Popa și Gheorghe - , dar că motivul pentru care el nu a fost depus este, cel mai probabil, lipsa de timp. Acest aspect a fost confirmat de Șandru, care a precizat că nu a avut suficient timp pentru elaborarea proiectului, dar că în proxima ședință va încerca introducerea sa pe ordinea de zi dacă, e drept, va trece de comisiile de specialitate. De menționat este, însă, că tocmai din cauza veșnicelor amânări și tergiversări, Moisoiu, care este exclus de mai bine de un an și jumătate din PD-L, a ajuns să decidă soarta unor proiecte ale CLM care, indubitabil, îi influențează pe constănțeni.