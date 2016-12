Dănuţ Culeţu: „Ne rugăm la Dumnezeu să ne facă treaba?“

2

Popa Tanda

Popa Tanda ,eroul lui Slavici nu mai exista.Nuvela relateaza redresarea economica a unui sat inapoiat de catre un preot prin forta exemplului sau si,totodata,tablou al obiceiurilor rustice,patriarhale.Vremurile s-au schimbat.Preotul are alte preocupari,in primul rand negustoresti.Sa realizeze si sa depaseasca planul la vanzarea marfurilor cu caracter bisericesc,sa participe la evenimentele oficiale pentru etalarea odajdiilor luxoase,sa inaugureze baruri,cluburi si sedii politice si sa indemne oamenii sa voteze pentru un anumit primar sau partid.Preotul este salariatul guvernului,apartine guvernului. Noile sale atributii nu-i mai permit sa stie unde locuiesc cei suferinzi si saraci,unde si cum traiesc orfanii,Oricum,n-au facut nici pana acum.Bisericile si manastirile au devenit obiective turistice,iar hramurile si pelerinajele ocazii de mari realizari financiare.Avem zeci de mii de preoti si calugari.Nimeni nu-i vede lucrand pentru credinta adevarata,pentru locuitorii amarati de la sate si orase. Progresul,modernizarea,nu se realizeaza cu rugaciuni.Cei doi Danieli,patriarhul si ministrul,au semnat un protocol care nu va schimba nimic,dar care demonstreaza neputinta USL,a Guvernului Ponta-copy de a face ceva din noianul de promisiuni demagogice.Retinem faptul ca in protocolul de colaborare nu se spune nimic despre primari.Probabil ca acestia se vor ocupa de problemele bisericesti.Patriarhul uita faptul ca Dumnezeu nu-ti umple traista rugandu-te ci muncind. Cei doi Danieli si guvernantii ar trebui aruncati in groapa cu lei,dar,dupa cum stim ce le poate pielea,vor lua leii si-i vor duce la banca.