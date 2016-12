Dănuţ Culeţu a demisionat din Parlament. "Rămân simplu membru al PNL!"

Dănuț Culețu a demisionat din Parlament. "Rămân simplu membru al PNL!"

Deputatul Colegiului 9 din Constanța, Dănuț Culețu, de la PNL, trimis în judecată pentru fapte de corupție care ar fi fost săvârșite în perioada în care a fost prefect al județului Constanța, a demisionat, ieri, din Parlament și s-a suspendat din funcțiile deținute în partid, spunând că nu vrea să fie o țintă pentru adversarii politici și nici o povară pentru liberali.„Nu vreau să fiu o țintă pentru adversarii politici și autorități, mai mult sau mai puțin formale, și nici o povară pentru Partidul Național Liberal al cărui membru sunt. În acest sens, am decis să îmi depun demisia din Parlamentul României, la fel cum am decis să dau curs noilor prevederi ale statutului PNL și să mă autosuspend din funcțiile deținute în acest partid”, a spus Dănuț Culețu.El a mai declarat, pentru „Cuget Liber”, că și-a dat demisia din Parlamentul României și că s-a autosuspendat din funcțiile pe care le avea în PNL, însă va rămâne în continuare simplu membru al partidului. Culețu a mai adăugat că, deocamdată, nu știe ce va face în viața privată, însă ia în calcul ca, din toamnă, să se întoarcă la catedră în mediul universitar.„Deocamdată, nu îmi doresc decât să fiu alături de familia mea cu care să sărbă-toresc Sfintele Paști în liniște și pace. În ultima perioadă, și familia mea a avut de suferit. După sărbători, mă voi gândi ce voi face. Mi-aș dori ca din toamnă să revin la catedră în mediul universitar. Nu cred că voi mai lucra în mediul bancar, este posibil chiar să mă pensionez”, a declarat Dănuț Culețu.Acuzat de fapte de corupție în perioada în care a fost prefect Dănuț Culețu a fost prefect al județului Constanța între anii 2005 - 2009. El a demisionat din PNL în mai 2010, acuzând modul în care s-au desfășurat alegerile pentru președinția organizației municipale a partidului. A revenit în politică în anul 2012, atunci când a preluat conducerea organizației județene a partidului Forța Civică.La alegerile parlamentare din anul 2012, a candidat pentru un post de deputat în Colegiul 9 din Constanța din partea Alianței România Dreaptă, reușind să ajungă în Parlament în urma redistribuirii. Ulterior, Forța Civică a fuzionat cu PDL, iar de la începutul acestui an, era membru PNL în urma fuziunii PDL cu PNL. Dănuț Culețu era prim-vicepreședinte al PNL Constanța, iar în Camera Deputaților era membru al Comisiei Juridice. La începutul acestui an, Dănuț Culețu a fost trimis în judecată de procurorii DNA fiind acuzat de abuz în serviciu privind fapte comise în perioada în care era prefect al județului Constanța. În același dosar au mai fost trimise în judecată alte patru persoane acuzate de compli-citate la abuz în serviciu.Potrivit anchetatorilor, în 27 septembrie 2006, Dănuț Culețu, în calitate de președinte al Comisiei județene de fond funciar Constanța, prin încălcarea dispozițiilor legale, a propus și a determinat adoptarea unei hotărâri, fără a o supune la vot, validând, în mod ilegal, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pe o suprafață de 656,76 hectare aparținând Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, în favoarea unor persoane care nu au făcut dovada că au deținut terenuri în zona respectivă. În acest fel, arăta DNA, a fost adus un prejudiciu de 1.050.816 lei stațiunii de cercetare, precum și un folos necuvenit de aceeași valoare persoanelor cărora li s-au restituit ilegal terenurile. Pentru recuperarea prejudiciului, bunurile inculpaților au fost puse sub sechestru. Dosarul se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.