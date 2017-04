Daniel Constantin: Tăriceanu îl consultă pe Dragnea în toate deciziile, au stabilit Guvernul fără să discute cu altcineva

Copresedintele ALDE Daniel Constantin a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, ca Liviu Dragnea nu este strain de revocarea sa din Guvern, deoarece este consultat de catre Calin Popescu Tariceanu in toate deciziile pe care seful Senatului le ia si, de asemenea, i-a reprosat omologului sau de la conducerea ALDE ca a stabilit formula guvernamentala impreuna cu liderul PSD fara a mai discuta cu altcineva.Intrebat cat de mult s-a amestecat Liviu Dragnea retragerea sprijinului politic si revocarea sa din Guvern, Daniel Constantin a spus ca liderul PSD nu a fost strain de "manevra" facuta de Calin Popescu Tariceanu."N-as putea sa spun cu exactitate. Pot insa sa va confirm ca domnul Tariceanu, nu stiu daca il roaga domnul Dragnea asta sau considera ca e mai bine sa se dea bine cu cel care este mai mare, dar cu siguranta ca il informeaza si il consulta in toate deciziile pe care le ia (...) Nu stiu daca a contribuit, nu pot sa spun ca a contribuit. Dar, cu siguranta, l-a informat domnul Tariceanu despre aceasta situatie", a declarat Daniel Constantin pentru News.ro.De asemenea, Constantin l-a acuzat pe Tariceanu si de faptul ca nu este un om de cuvant si ca a negociat formula guvernamentala impreuna cu Liviu Dragnea."Din pacate, nu este un om de cuvant. Nici prin ceea ce s-a intamplat in aceste zile, nici prin ceea ce a promis in discutiile pe care noi le-am avut, discutiile private (...) Am vrut un angajament al domniei sale ca deciziile dupa alegeri se vor lua impreuna. Am avut surpriza ca la doua zile, la doua zile dupa alegeri, sa aiba o intalnire despre care nu ne-a informat pe niciunul din conducerea ALDE, nici macar pe mine, intalnire cu domnul Dragnea in care au stabilit formula guvernamentala incalcand intelegerea", a mai spus copresedintele ALDE.Daniel Constantin a fost revocat din functiile de ministru al Mediului si de vicepremier de catre prim-ministrul Sorin Grindeanu, dupa ce anterior conducerea ALDE a decis sa-i retraga sprijinul politic.