Dan Voiculescu recunoaşte în premieră: "Am fost colaborator al Securităţii

Dan Voiculescu recunoaște în premieră: "Am fost colaborator al Securității

Președintele fondator al PC, Dan Voiculescu, declară, în documentul depus la dosarul de candidatură pentru mandatul de senator în Sectorul 4, obținut de MEDIAFAX, că a fost colaborator al Securității, menționând că "în prezent este deschisă o acțiune în justiție pentru revizuirea deciziei de fond".Declarația pe propria răspundere privind colaborarea sau necolaborarea cu fosta Securitate este obligatorie a fi depusă de dosarul de candidatură. Candidatul are obligația să declarare, în dosarul de candidatură, dacă a fost sau nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în sensul OUG 24/2008.În declarația depusă la BEM, Voiculescu a tăiat opțiunea "nu am fost lucrător al Securității", în document rămânând opțiunea "am fost colaborator" al Securității. Voiculescu a semnat declarația prin care admite colaborarea cu Securitatea, însă scrie pe aceasta că "în prezent este deschisă o acțiune în justiție pentru revizuirea deciziei de fond".