Dan Şova, SCĂPAT DE AREST de colegii din Senat

mai sova, copil debil,

razi,te bucuri ca l-ai "driblat" pe Dumnezeu ajutat de jidanca cu ulei de in sfintit in tualetele parlamentului ? gafa prostule. l-ai suparat pe Cel de Sus mai tare.mazare cu o cruce de lemn in geanta pregatita pt orice eventualitate, vosganian cu lacrimi de curva prinsa de sot, spunand: nu este ce crezi, si hagi care isi face semnul crucii mai mare decat carurea lui, toti niste borfasi ordinari. dar cu cea mai mare javra, tariceanu, in capul bandei de hoti, totul este admis. si pana la urma, sunteti atat de cretini ca sa credeti ca Dl. Dumnezeu nu are alta treaba decat sa se ocupe de niste dobitoci bipezi....?pacat de mamele voastre.