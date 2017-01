Dan Diaconescu şi „caravana violetă“, astăzi, la Constanţa

Dan Diaconescu și „caravana violetă“, astăzi, la Constanța

După ce a obținut rezultate foarte bune la alegerile locale și parlamentare, Partidul Poporului Dan Diaconescu are gânduri mari și la alegerile prezidențiale. Intrat în bătălia pentru Cotroceni, Dan Diaconescu știe că pe litoral are un electorat favorabil, așa că nu putea rata ocazia de a se întâlni cu constănțenii. Astfel, astăzi, însoțit de întregul staff de la București, condus de președintele Simona Man, Dan Diaconescu se află în vizită la Constanța, de la ora 9.00, în piața Tomis III, iar de la ora 10.00, în piața Griviței. „Organizația de la malul mării este una dintre cele mai active din România, iar rezultatele din campaniile anterioare sunt bine cunoscute. Ne dorim să scoa-tem un procent bun și la prezidențiale. Dan Diaconescu știe că aici, la Constanța, găsește un loc special, așa că a venit să discute cu constănțenii proiectul său pentru țară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Organizației Județene Constanța a PPDD, Gheorghe Slabu. De altfel, „violeții” de pe litoral au fost foarte activi în campanie. Ei au orga-nizat caravane în numeroase localități din județ, numai miercuri și joi fiind „luate la pas” Agigea, Eforie, Techirghiol, Mangalia, Topraisar, Valu lui Traian, Murfatlar, Cobadin, Independența, Dumbrăveni etc.„Viitorul politic al PPDD depinde în bună măsură de rezultatele de la aceste alegeri. Dacă va fi bun și în funcție de alianțele din turul doi, putem vorbi de un viitor de sine stătător al partidului. Cert este că, la nivel județean, vom face o analiză atentă, un recensământ al membrilor și aleșilor locali și vom organiza alegeri în localitățile în care foștii noștri consilieri, actualii «traseiști», oameni lipsiți de caracter, au migrat către alte partide. Practic, la 1 ianuarie 2015, vom ști exact cum stăm în teritoriu. 2015 va fi un an dedicat intensificării activității aleșilor locali și identificării unor noi candidați cu potențial de creștere în vederea alegerilor locale din 2016, când vrem să avem rezultate mai bune decât cele din 2012. Până atunci, sunt încrezător că Dan Diaconescu va obține un scor bun la alegerile prezidențiale, iar organizația noastră îl va sprijini din toate puterile. Totul este ca lumea să iasă la vot, să aleagă cu mare atenție, să cântărească bine opțiunile și să țină cont de faptul că PPDD este singurul partid care, chiar dacă nu are multe pârghii, nefiind la guvernare, vrea să facă ceva pentru popor, pentru omul de rând”, a explicat președintele Gheorghe Slabu.