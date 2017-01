Dan Diaconescu: „Rămânem un partid care încearcă să salveze de la sărăcie românii“

Președintele fondator al PPDD, Dan Diaconescu, a declarat că, în cadrul ședinței Comitetului Executiv, a fost confirmată excluderea unor parlamentari din partid și, de asemenea, a fost reconfirmată poziția formațiunii privind așezarea pe eșichierul politic. „Am confirmat excluderea unor parlamentari PPDD, cei șase deputați care au fost excluși deja, și am reconfirmat anumite poziții. Pe de altă parte am reconfirmat întreaga noastră așezare pe eșichierul politic, rămânem un partid care încearcă să salveze de la sărăcie românii, încearcă în continuare să treacă prin actuala majoritate cele 20 de proiecte legislative de care am discutat între turul unu și turul doi al alegerilor prezidențiale. Încercăm să transmitem un mesaj de unitate pentru crearea următoarelor liste pentru alegerile locale și pentru parlamentare, sperăm și noi, alegeri parlamentare anticipate”, a afirmat Diaconescu. El a adăugat că PPDD militează în continuare pentru un guvern de uniune națională, dar și pentru mărirea alocațiilor copiilor și pentru mărirea fondurilor europene care ajung în România.