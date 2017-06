Dacian Cioloş: "Un spectacol iresponsabil, trist şi dureros pentru România"

Dacian Cioloș: "Un spectacol iresponsabil, trist și dureros pentru România"

Ştire online publicată Joi, 15 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dacian Cioloș afirmă că actuala criză guvernamentală afectează imaginea României și că astfel de episoade sunt unul dintre motivele pentru care românii nu merg la vot."Coaliția PSD-ALDE își devorează propriul guvern, mistuit în eterna patimă a luptei pentru putere. Din păcate, un spectacol iresponsabil, trist și dureros pentru România. Acum un an eram puși la zid, criticați de PSD și ALDE că nu am fi avut un program de guvernare bine pregătit, că a trebuit să schimbăm câțiva miniștri, că nu am fi avut legitimitatea unor alegeri. Am tăcut și ne-am făcut treaba până la capăt, cu responsabilitate, pentru țară și pentru români.Au venit alegerile. Domnul Dragnea a promis liniște și prosperitate. A amăgit oamenii cu un program de guvernare "sclipitor", însă profund nerealist. A obținut o largă majoritate în Parlament. A instalat un guvern pe care a avut tot timpul să-l pregătească.Ce se întâmplă acum nu este o simplă o criză politică. Nu este o criză a PSD, ci o criză care afectează credibilitatea României. Liderii coaliției de guvernământ riscă stabilitatea țării pentru calcule personale, mici și imorale. Nici programul de guvernare, nici numărul de voturi nu țin loc de responsabilitate și moralitate.Este, în același timp, o criză a unui mod falimentar de a face politică în România: o politică bazată pe minciună, complicități și luptă pentru putere cu orice preț. Cum să ne mai mire faptul că oamenii nu votează, când unii lideri politici își bat joc, cu cinism, de aceste voturi? Acest mod de a face politică în România trebuie schimbat din temelii", a scris Dacian Cioloș pe Facebook.