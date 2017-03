Dacian Cioloş: "Nu mă înscriu în Uniunea Salvaţi România"

Dacian Cioloș: "Nu mă înscriu în Uniunea Salvați România"

Fostul premier Dacian Cioloș susține că decizia sa este să nu se înscrie în Uniunea Salvați România (USR) și afirmă că a ajuns la această concluzie după primele discuții avute cu Nicușor Dan.„Vreau să confirm că decizia mea este să nu fac pasul spre Uniunea Salvați România. De altfel, este o concluzie la care am ajuns încă înainte de a apărea toate speculațiile, înainte de înființarea acelei comisii de negociere în USR, de pozițiile și de reacțiile din ultimele zile. Este o decizie pe care am luat-o după primele discuții avute cu Nicușor Dan, pe care i-am și comunicat-o acum mai bine de o săptămână, când mi-a prezentat opinia sa clară în calitate de președinte al partidului”, a spus Dacian Cioloș.Fostul prim-ministru mai spune că are alături de el colaboratori din echipa guvernamentală de anul trecut, oameni lângă care a construit politici de care România are și va avea nevoie, oameni care mai pot face încă multe lucruri bune pentru țară.„Nu s-a pus niciodată problema ca eu să negociez pentru mine o poziție sau alta în USR, așa cum reiese din unele poziții publice. Discuțiile s-au purtat în jurul unui posibil proiect comun între această echipă și USR. Discuțiile cu președintele USR le-am purtat întotdeauna cu deschidere, cu bună credință, concentrându-mă pe ceea ce putem construi împreună. Nu voi fi eu vreodată cel care să vrea să dea pe cineva la o parte, să vrea să vină la o masă deja așezată sau să culeagă roadele muncii altora”, a mai spus Dacian Cioloș.