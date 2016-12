Dacian Cioloş, gata de guvernare cu USR si PNL: "Sunt pregătit să construiesc o guvernare responsabilă pentru următorii patru ani"

Dacian Cioloș, gata de guvernare cu USR si PNL: "Sunt pregătit să construiesc o guvernare responsabilă pentru următorii patru ani"

„Un mod de a guverna așa cum mi l-am dorit de la toți cei care au guvernat țara până acum. Un mod de a guverna de care România are nevoie nu numai ca să se dezvolte, dar și pentru ca românii să recâștige încrederea într-un stat care acționează pentru ei, nu împotriva lor. Pentru asta am acceptat mandatul de premier într-un guvern independent. Și sunt pregătit să mă angajez și să-mi asum o nouă guvernare pentru continuarea unui astfel de mod de a administra interesul public”, a transmis premierul.Totodată, el spune că este nevoie de mai mult și tot ceea ce a făcut în acest an poate fi desfăcut și făcut altfel în câteva luni.„Amintiți-vă ce s-a strigat în stradă, în noiembrie 2015. Gândiți-vă unde ne duc corupția, indiferența, minciuna. Din păcate, pașii pe care i-am făcut înainte nu sunt ireversibili. Pentru ca aceste proiecte bune să continue, viitorul guvern va avea nevoie de susținerea unei majorități politice solide, formată din oameni integri, dedicați interesului țării, în jurul acelorași principii de guvernare. Aceasta este esența Platformei România 100 - un set de valori și direcții clare de acțiune, în care eu cred și pentru care mă angajez după 11 decembrie”, a mai spus Cioloș.În ceea ce privește programul său de guvernare, Dacian Cioloș nu a uitat ă mulțumească partidelor care-l susțin."Cred că PNL este partidul care a început să înțeleagă ce așteptați de la clasa politică Două dintre partidele care candidează pentru Parlament susțin Platforma România 100. Le mulțumesc pentru asta, le mulțumesc membrilor lor și tuturor celor care vor altceva de la politică. Le mulțumesc pentru ca au înțeles și au avut curajul să își asume valori și principii pentru guvernare, înainte de orice promisiune electorală”, a mai susținut premierul.Potrivit acestuia, USR este un partid tânăr, purtător de multe speranțe, în plină consolidare, un partid care urmează să dovedească trecerea de la bune intenții la fapte.„Un partid nou, cu oameni noi, dintre care cu câțiva am avut plăcerea să lucrez în Guvern anul acesta”, a adăugat el.Totodată, a arătat Cioloș, PNL este un partid cu tradiție democratică de aproape un secol, partid care, în ultimul sfert de veac, a trecut prin multiple transformări și evoluții.„E un partid pe care îl cunosc destul de bine. Au fost greșeli, dar au fost și momente în care a arătat că se poate transforma pentru a merge înainte. Cred că PNL este partidul care a început să înțeleagă ce așteptați dumneavoastră de la clasa politică și a demarat un proces de schimbare - un prim pas asumat prin eliminarea de pe liste a candidaților cu probleme penale, printr-o infuzie de candidați noi pentru alegerile parlamentare. Democrație înseamnă că guvernarea revine celor pe care-i alegem în Parlament și care reușesc să formeze o majoritate. PNL și USR mi-au propus să mă susțină pentru a continua să conduc Guvernul dacă, împreună, vor susține o majoritate parlamentară. Votul dumneavoastră din 11 decembrie va spune asta. Dacă răspunsul este pozitiv sunt pregătit și hotărât în decizia ca împreună cu aceste partide și cu toți cei care vor ca România să meargă înainte, să construiesc o guvernare responsabilă, deschisă și onestă pentru următorii patru ani”, a detaliat el.Premierul a arătat că este gata să se angajeze într-un astfel de proiect.„Sunt gata să mă angajez în acest proiect și deoarece, pentru mine, nu este vorba doar de nevoia de a avea sprijinul unor partide politice pentru a guverna. Este mult mai mult și mult mai important decât atât. Este vorba de a face o alegere clară pentru un nou mod de a face politică și de a guverna. Este vorba de a face o alegere clară între trecut și viitor, pentru o Românie a bunului simț, a respectului pentru muncă cinstită și împotriva perpetuării corupției, minciunii și populismului. Este o alegere pe care vă invit să o facem împreună, toți cei care credem că România nu-și poate permite să se întoarcă la ceea ce a fost”, a conchis Dacian Cioloș.