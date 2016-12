Dacian Cioloş: "Avem nevoie de o nouă generaţie politică"

1

ROMANIA, BUCURESTI

DAN NICU, DORESTI / VREI SA PUI LABA PE BUCURESTI ? K W JOHANIS, A PUS LABA PE ROMANIA CRESTINA ORTODOXA, RUUUSINE PENTRU ROMANII CRESTINI ORTODOXI MAJORITARI, CA UN MINORITAR RELIGIOS SA FIE IN FRUNTEA TZARII SI IMPREUNA CU : USR=USB, PNL=PDL SI GUVERNUL DE TRADATORI, VOR SA NE CONDUCA PE DRUMUL DEZASTRULUI TOTAL / GENERAL ?! DOAMNA GABRIELA VRACEANU FIREA, PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI ROMANIEI, ESTE O PERSOANA RESPONSABILA, O JURNALISTA CAPABILA SI DE PRESTIGIU, ESTE MAMA SI SOTZIE IUBITOARE SI DEVOTATA FAMILIEI SALE ! CUM PUTETZI CARACTERIZA O PERSOANA, DOAR DUPA PREFERINTZELE VOASTRE POLITICE, AVENTURIERILOR POLITICI, PRECUM : DAN NICUSOR, KW JOHANIS, D CIOLOS.........., CARE SERVESC INTERESELOR STRAINE IN TZARA NOASTRA, ROMANIA, NISTE INCAPABILI POLITICI, NISTE NEROMANI, CARE URASC POPORUL ROMAN SI ROMANIA, ASA CUM A FACUT CU SECOLE-N URMA, EUDOXIA ( CARE A AVUT ORIGINE GERMANA, CARE EUDOXIA SI-A BATUT JOC DE : IMPARATUL ARCADIE, POPORUL BIZANTIN SI DE PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI, ADICA IOAN " GURA DE AUR ", CARE PATRIARH A SUFERIT MULTE DEPORTARI SI CHINURI DE PE URMA EUDOXIEI, IOAN "GURA DE AUR", A SUFERIT, S-A MANTUIT SI A DEVENIT SFANTUL IOAN "GURA DE AUR", IN SCHIMB EUDOXIA, IN CE CHINURI A MURIT, FIIND INSARCINATA, NU A PUTUT NASTE PRUNCUL ?! ), EUDOXIA, SOTZIA IMPARATULUI ARCADIE ( IMPARATUL IMPERIULUI ROMAN DE RASARIT ). CUM SA NE IUBEASCA PE NOI, ROMANII, NISTE : NEROAMNI, NECRESTINI ORTODOXI SI INCAPABILI, CARE SUNT AVIZI DUPA PUTERE, CALCA PE CADAVRELE ROMANILOR, PE SARACIA NOASTRA, NUMAI CA EI, SA SE IMBOGATZEASCA, SI SA-I SATISFACA PE CEI CARE I-AU NUMIT, CA SA NE CONDUCA / SUBJUGE ?!