„Dacă vă mai atinge cineva cu altceva decât cu o floare, să meargă la puşcărie“

dezbina si stapineste

Dictonul latin e foarte cunoscut si aplicat, dar nimeni nu-si putea imagina ca se va reusi aplicarea lui in interiorul celulei societatii, familia. Un om munceste de-i sar ochii sa-si faca o casa si legea, INCALCIND IN CEL MAI ABJECT MOD DREPTUL LA PROPRIETATE, il ia din casa lui si-l arunca in strada, in ploaie, in santuri, la temperaturi de -20 grade, fara medicamente, fara posibilitatea de a avea cu el cele mai elementare obiecte !!! Cu un sadism greu de imaginat, se precizeaza: doar pentru doi ani. In acest timp el poate sa moara doar de vreo 20 de ori. Se pot imagina tot felul de situatii care sa duca la asa ceva: barbatul se intoarce acasa, o gaseste pe doamna in pat cu altul, ea anunta politia si spune "monstrul asta m-a agresat, am strigat dupa ajutor si un om bun de pe strada m-a salvat din ghearele monstrului". Si legea hotareste ca "monstrul" sa fie aruncat in strada.