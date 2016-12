"Dacă USL merge pe mâna lui Tusac, candidez şi eu"

Ion Mincă, despre alegerile la Primăria Mangalia, din 2012:

"Dacă USL merge pe mâna lui Tusac, candidez și eu"

Președintele PC Constanța, Ion Mincă, a declarat, pentru „Cuget Liber“, că, în condițiile în care conducerea USL din județ va decide ca fostul edil al Mangaliei, Claudiu Tusac, să fie candidatul unic la alegerile din 2012, partidul său nu îi va oferi susținere politică. Mincă a specificat că, în această situație, se vede obligat să își depună și el candidatura. „O spun cu toată responsabilitatea. Nu voi susține niciodată un asemenea om, pentru că nu merită. Dacă PSD-ul insistă cu acest individ și îl propune pentru alegerile din 2012, face o mare greșeală. Dacă vor veni cu altă variantă, un om care să fie responsabil și să facă treabă, vor avea susținerea PC, însă dacă îl vor alege pe Tusac, anunț de acum că voi candida și eu”, a declarat liderul PC Con-stanța, Ion Mincă. USL merge fără PC la Mangalia Referitor la atitudinea pe care colegii de Uniune o au față de Partidul Conservator, Mincă a replicat: „Probabil că USL-ul la Mangalia se constituie doar din PNL și PSD. Noi nu suntem destul de importanți pentru a ne fi cerută opinia”. Potrivit liderului conservator, după evenimentele de săptămâna trecută, nu a fost organizată nicio întrevedere în cadrul USL în care să se discute cum anume poate fi decongestionată situația din administrația locală Mangalia. „Nu am vorbit cu niciunul dintre ei, nici cu cei de la PSD, nici cu cei de la PNL, nu au dat niciun telefon. Cu siguranță, ei s-au întâlnit, dar nu au considerat că este important să ne cheme și pe noi. Eu personal nu am nicio problemă cu nimeni. Cu cei din PNL ne-am văzut în urmă cu aproximativ opt zile. Am discutat cu Gheorghe Dragomir, însă la momentul respectiv nu aveam nicio idee despre ce urma să se întâmple”. Menționăm că, în week-end, Primăria Mangalia a emis mai multe comunicate în numele liderului PSD, Claudiu Tusac, prin care informa cu privire la funcționalitatea USL-ului în municipiul din sudul litoralului. În comunicatul intitulat „S-A CONSTITUIT USL LA MANGALIA”, departamentul media al primăriei aduce la cunoștință faptul că mai mulți consilieri locali i s-au alăturat primarului demis și au decis să colaboreze ca frați de alianță. În acest sens, se re-memorează episodul în care, la ceas târziu, într-o ședință de îndată, liberalii s-au urcat iarăși în barca PSD, punându-l pe Sorin Andrei viceprimar al Mangaliei. Mai mult, deși se juraseră că nu mai colaborează cu PSD până nu le este validat consilierul, liberalii au votat proiectul de hotărâre pentru ca acesta să poată trece fără voturile lui Ioan Negrea și Dan Moldovan. „La ședință, au participat 12 din cei 19 consilieri locali, adică o majoritate lejeră. 10 dintre consilierii prezenți (deoarece Ioan Negrea și Dan Moldovan s-au abținut de la vot, pentru a evita astfel posibilitatea ca prefectul să atace și această hotărâre pe motiv că ei și-ar fi pierdut calitatea de consilieri locali) au acordat votul lor liberalului Sorin Andrei, care a de-venit astfel legal, democratic noul viceprimar al municipiului Mangalia. Din acel moment, liniștea și ordinea s-au restabilit la Mangalia. Consilie-rii au format front comun în jurul primarului demis abuziv și colaborează pentru bunul mers al tuturor proiectelor derulate în interesul cetățeanului”, se menționează în comunicat. Totuși, în document nu se face nicio specificare despre colabo-rarea cu PC, deși alianța dintre conservatori și PSD la nivel național a precedat-o pe cea cu PNL. Mai mult de atât, ceilalți membri ai USL Mangalia par să fie mulțumiți că au reușit să îl dea jos pe Mincă de la conducerea administrației locale. Pe cealaltă parte a baricadei, Ion Mincă spune că ar fi deschis colaborării cu oricine, mai puțin Tusac. Acasta adaugă că principala problemă la Mangalia este lipsa de comunicare, atât în ceea ce privește USL-ul, cât și membrii consiliului local.