"Dacă UE ne impune mai mulți refugiați este posibil să folosim fonduri europene"

Ştire online publicată Joi, 17 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că în cazul în care UE va obliga România să primească mai mulți refugiați decât locurile pe care le are disponibile, membrii CSAT au vehiculat ideea de a folosi fonduri europene de extindere a facilităților de primire a imigranților și pentru construirea de noi centre de primire."Este posibil ca printr-o procedură care va fi aplicată săptămâna viitoare UE să ne oblige să primim mai mulți refugiați decât am oferi noi locuri. Este un scenariu pe care nu ni-l dorim, care nu cred că ajută la rezolvarea problemei refugiaților, dar care cel puțin teoretic este posibil și atunci am discutat ce se poate întâmpla și în acest context. Dacă se întâmplă, atunci este clar că trebuie să întreprindem ceva. S-a vehiculat ideea, dar nu s-a luat o decizie, care probabil ar putea aduce la o soluție, de a folosi fonduri europene pentru extinderea facilităților de primire a refugiaților sau in extremis de a folosi fonduri europene pentru construirea altor centre de primire pentru refugiați", a spus șeful statului, la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT, scrie Agerpres.