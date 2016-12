"Dacă şi oamenii din Adamclisi îşi doresc, voi mai candida pentru un nou mandat"

Primarul Anton Burcea:

"Dacă și oamenii din Adamclisi își doresc, voi mai candida pentru un nou mandat"

Primarul localității Adamclisi, Anton Burcea, spune că intenționează să mai candideze pentru un nou mandat la alegerile locale de anul viitor, principalul motiv fiind acela de a duce la bun sfârșit toate proiectele începute.„Dacă simt că locuitorii din Adamclisi își doresc să mai candidez pentru un nou mandat, voi mai candida și la anul. Este foarte important să simți că și ei vor așa ceva. Eu vreau să mai candidez la un nou mandat în primul rând pentru a duce la bun sfârșit toate proiectele începute”, a declarat primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea.El a mai adăugat că, deși are mai multe proiecte trecute pe agenda de lucru sau unele aflate în derulare, se bucură că a reușit să ducă la bun sfârșit reabilitarea drumului ce leagă satele Adamclisi și Zorile. Artera respectivă era într-o stare proastă de foarte mult timp, iar ploile nu au făcut decât să înrăutățească mai tare condițiile de circulație.„Reabilitarea drumurilor din comună, după inundațiile de anul trecut, a fost prioritatea administrației publice locale. Am folosit mai mult de jumătate din banii de la CJC pentru a reface drumul care face legătura dintre Adamclisi și Zorile, iar restul lucrării va fi suportat de la bugetul local. Șoseaua era în stare proastă de cel puțin 30 de ani, iar inundațiile au făcut-o aproape impracticabilă. Drumul dintre Adamclisi și Zorile se întinde pe o suprafață de doi kilometri. Acum a fost finalizată reabilitarea lui, mai avem doar de pus acostamentele pe margine”, a spus primarul Anton Burcea.Printre proiectele pe care primarul comunei Adamclisi mai are puțin și le duce la îndeplinire se află și cel care privește construirea unei instalații de biogaz și a unei turbine eoliene care să deservească instituțiile publice din localitate. În prezent, proiectul se află în derulare și prevede diversificarea surselor de producere a energiei electrice: construirea și instalarea unui sistem eolian pentru producerea energiei electrice de 200 KW și a unei instalații de producere a biogazului având o capacitate de 100 metri cubi/30KW.„În urma realizării acestui proiect, vor fi reduse costurile cu energia electrică necesară instituțiilor publice și iluminatul stradal din comună, economii ce vor fi redirijate către alte proiecte pentru dezvoltarea locală. Un alt obiectiv este acela de a se crea noi locuri de muncă prin realizarea noilor capacități de producere a energiei electrice. Până acum, a fost turnată fundația, au fost aduse echipamentele, mai este de adus turbina, care întârzie. Acum avem promisiuni că în luna august va fi adusă. Termenul de finalizare a acestei lucrări este sfârșitul anului. Am luat legătura și cu cei de la ENEL după ce s-au plătit toate taxele necesare, pentru ca ei să facă toate legăturile de rigoare pentru racordare”, a explicat primarul Anton Burcea.