„Dacă se vor crea mai mult de opt regiuni, absorbţia fondurilor UE va fi blocată“

„Dacă se vor crea mai mult de opt regiuni, absorbția fondurilor UE va fi blocată“

Absorbția fondurilor comunitare va fi blocată pe o durată de 1,5-2 ani, în varianta în care se vor crea mai mult de opt regiuni de dezvoltare, a declarat fostul ministru al Afacerilor Europene, Leonard Orban, prezent la o dezbatere organizată de Societatea Academică Română pe marginea raportului „Cum relansăm România”.„Dacă ne închipuim că regionalizarea e soluția miraculoasă a problemelor cu care se confruntă societatea românească, ne înșelăm amarnic. Dimpotrivă, regionalizarea are extrem de multe capcane. Dacă noi vom merge pe perioada 2014-2020, deci vom hotărî anul acesta că mergem pe mai mult de opt regiuni, practic va însemna că minim un an jumate, doi ani de zile noi vom fi blocați pe absorbția fondurilor comunitare. Dacă noi luăm decizia astăzi sau mâine sau poimâine, în decursul acestui an și spunem că venim cu zece regiuni, nu cu opt regiuni, asta înseamnă numai din punct de vedere statistic o muncă enormă de cel puțin un an jumate-doi ani de zile, va însemna practic un blocaj la nivelul organizării și negocierii cu Comisia Europeană”, a spus fostul ministru.Leonard Orban a apreciat că este foarte important să se sublinieze acest lucru, deoarece în contextul în care discuția se axează asupra capitalelor de regiuni, factorii de decizie trebuie să fie conștienți că printr-o modificare a actualei organizări cu opt regiuni de dezvoltare economică se blochează absorbția fondurilor comunitare.