„Dacă se rupe USL nu am niciun fel de regret pe plan local“

mare nerusinare , mare nesimtire

Mare cutra acest Dragomir . Dupa ce asa zisii liberali gen Hasotti , au ridicat in slavi USL si ne-au asurzit cu promisiunile demagogice , dupa ce s-au vazut parlamentari cu ajutorul ticaloasei uniuni si a naivitatii unor cetateni care i-au votat , Dragomir isi pregateste trecerea spre alta alianta . Fostul PNL devenit social - democrat , indiferent de firma , ramane acelasi partid balama care e gata sa treca in orice tabara . PNL a jucat rolul scorpionului care a cerut broastei (PSD) sa-l treaca in spate o garla . Ajuns aproape de mal , scorpionul recunoscator ,a intepat si ucis broasca . Nu e ceva nou . Asa a facut si PUNR cu PDL asa vor face toate aceste mereu aceste factiuni care se pretind partide politice . Lipsa de caracter a politicianistilor este infioratoare . N-au credinta , n-au onoare , n-au demnitate . Acest nimeni politicianist care n-a facut nimic pentru tara mai are curajul sa afirme ca PNL " nu prea a fost de acord cu acesata uniune " , dar s-a simtit obligat s-o faca pentru , auziti nerusinare , in interesul cetatenilor . Degeaba conditioneaza Stolojan alianta PNL cu PDL de spalarea pacatelor si recunoasterea publica a pacatelor , partidele care au guvernat pana acum Romania sunt atat de pline de jeg si rapan , incat nici Hercule specialist in curatarea grajdurilor nu poate face asemenea opera de spalare . Doar ecarisajul ar putea incerca cu oarecare sanse de reusita .Bordelul politic cu felinar rosu la poarta e pe cale sa dea faliment . Pe ce facem pariu ca toate curvele politice din USL se vor ragasi in viitoarea alianta cu curvele din opozitie si vor continua opera de distrugere a Romaniei ? Romanii de buna credinta vor putea fi convinsi ca s-a schimbat ceva in politica numai dupa ce toti cei care au detinut functii de conducere in institutii statului , toti cei care au beneficiat de mai mult de doua mandate in Parlament si cei care au fost ministri , sa dispara din politica si sa nu li se mai pomeneasca nici numele . Si asta depinde doar de elctorat .