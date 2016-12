Ștefan Mihu, candidat la Senat:

"Dacă PSD va guverna, în următorii patru ani, peste un milion de români vor avea salarii de peste 1.000 euro"

Ştire online publicată Vineri, 09 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În primul rând, trebuie să folosim creșterea economică astfel încât să aducem mai mulți români în clasa de mijloc. Există bani la buget pentru majorări salariale, iar dacă Partidul Social Democrat va ajunge la guvernare va crește salariul minim la 1.450 în 2017 și la 1.750 în 2020, deci o creștere de 40%. De asemenea, vom pune în aplicare legea salarizării unitare, crescând salariile bugetarilor cu 56% în următorii trei ani de zile. Alte măsuri prevăzute în programul de guvernare vizează eliminarea impozitului pe venit pentru cei cu salarii mai mici de 2.000 de lei pe lună și reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% pentru cei cu salarii mai mari de 2.000 de lei pe lună. Dacă Partidul Social Democrat va guverna, în următorii patru ani, peste un milion de români vor avea salarii de peste 1.000 euro și vor face parte din clasa de mijloc. În programul nostru de guvernare am luat în calcul o creștere cu 56% a salariului mediu brut pentru toți salariații din sistemul public, dar și asigurarea unui fond de premiere de 5% în cadrul tuturor instituțiilor publice pentru stimularea angajaților performanți. Celelalte măsuri prevăd plata tuturor orelor suplimentare și acordarea unui tichet de vacanță anual egal cu valoarea salariului minim din acel an. Foarte importantă este însă pregătirea și profesionalismul celor care activează în sectorul public. De aceea, dorim să implementăm frecventarea cursurilor de formare continuă pentru angajații din acest sector. Cursurile vor fi organizate anual pentru toți salariații. Există. Partidul Social Democrat a crescut salariile bugetarilor între 2012 și 2015 cu peste 60%. Așa cum am reușit să creștem salarii și am adus România pe creștere economică, așa vom reuși și în 2017-2020 creșteri de 56%. Creșterile propuse de noi sunt bazate pe un model economic solid, prezentat în program, din următoarele surse: Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, programul de investiții publice, fonduri europene, creșterea economică și creșterea consumului.