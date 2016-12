„Dacă nu trece pragul nici acum, PNG-ul se autodesfiinţează“

Gigi Alexa:

„Dacă nu trece pragul nici acum, PNG-ul se autodesființează“

„În sondaje suntem peste prag. Speranța moare ultima!”, a declarat franc liderul PNG Constanța, Gigi Alexa, referindu-se la cursa alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. El a preluat conducerea Organizației Județene a PNG Constanța, după alegerile locale din acest an, înlocuindu-l, astfel, pe George Măndilă, aspect care, însă, a fost trecut sub o oarecare tăcere. Noul președinte al PNG recunoaște că partidul nu are cine știe ce șanse la mandatele de senatori și deputați, dar asta nu din cauza unei campanii deficitare, ci pentru că, așa cum a ținut să sublinieze, „oamenii votează cu sacoșa, cu pomana”. „Cum sunt primiți candidații PNG de alegători?! Cu «ce ne dați?», cu asta sunt primiți! E prima întrebare: «ce ne dați?»”, a explicat Gigi Alexa, aspirant la un fotoliu de deputat pe Colegiul cu numărul 9. El a declarat, totodată, că răspunsul aspiranților PNG la întrebarea oamenilor este „munca”. „Oamenii trebuie să realizeze că fără muncă nu pot să facă nimic”, a mai precizat Alexa. În ceea ce privește acțiunile cu caracter electoral, el a menționat că aspiranții PNG „fac tot ceea ce presupune o campanie”, dar a specificat, în același timp, că „dacă alegătorii nu îi votează, nu îi creditează, nu pot lupta la infinit”. Oarecum dezamăgit de actuala variantă a votului uninominal, președintele penegiștilor constănțeni a mai menționat și că „deși toți cei 14 candidați au șanse egale la aceste alegeri, tot imaginea liderului național contează cel mai mult”. „Numai pe imaginea lui Gigi Becali putem să scoatem ceva”, a adăugat el. De remarcat este și că însuși președintele partidului, aspirant și el la un mandat de deputat, recunoaște că „dacă nu trece pragul nici acum, PNG-ul se autodesființează”. „Este ultima încercare pe care o facem. Am muncit, am luptat cinci ani de zile. Dacă populația nu ne votează, asta este…”, a conchis el.